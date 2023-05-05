رغم إعلان هدنة جديدة.. تجدد الاشتباكات في السودان وسماع دوي انفجارات بالعاصمة

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة «حميدتي»، الجمعة، في العاصمة الخرطوم رغم الهدنة المعلنة من الطرفين.

وقالت وكالة الأناضول التركية إنّ دوي انفجارات قوية سمعت في محيط القيادة العامة والقصر الرئاسي ومطار الخرطوم وسط العاصمة، وأنّ أعمدة الدخان تصاعدت من وسط الخرطوم بكثافة.

وأشارت الوكالة التركية إلى سماع دوي انفجارات في منطقة شرق النيل شرقي العاصمة الخرطوم، مع تحليق الطائرات الحربية في سماء المدينة.

والأربعاء، أعلن الجيش السوداني موافقته على مبادرة منظمة «إيغاد» بتمديد الهدنة لمدة أسبوع، دون أن تعلن قوات الدعم السريع موقفها من الهدنة.

وصباح اليوم الجمعة، أعلنت قوات الدعم السريع بقيادة «حميدتي» قبولها تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة، استجابة لوساطة أمريكية سعودية.

ورغم هدنات متتالية بوساطات إقليمية ودولية، تتواصل منذ منتصف أبريل اشتباكات في عدد من ولايات السودان بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي «عبد الفتاح البرهان»، وقوات الدعم السريع بقيادة نائب رئيس المجلس «حميدتي».