رغم اتفاق «وقف إطلاق النار».. إسرائيل تواصل الغارات الجوية على جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأحد مهاجمته لبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مستهدفًا مواقع تحت أرضية في منطقة الشقيف، حسبما أفاد المتحدث الرسمي للجيش على صفحته في “تليغرام”.

وأشار البيان إلى أن الغارات نفذت بواسطة طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وتركزت على بنى تحتية عسكرية لحزب الله، حيث رصد الجيش نشاطًا عسكريًا يُعد بحسبه خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، مؤكدًا أن تل أبيب ستواصل العمل لإزالة أي تهديد على أراضيها.

ويأتي هذا الهجوم في سياق التوتر المستمر رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على إعلان حزب الله عن “جبهة إسناد لقطاع غزة” في 8 أكتوبر 2023.

وكان من المفترض أن يكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول 26 يناير الماضي، إلا أن إسرائيل أبقت على وجودها العسكري في خمس نقاط استراتيجية بحجة حماية مستوطنات الشمال.

وفي إطار الضغط الدولي، أكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان توماس باراك مؤخرًا أن إسرائيل لن تنسحب قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة، في حين تستعد تل أبيب لمقابلتها بخطتها الخاصة للانسحاب.