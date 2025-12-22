رغم احتجاز ناقلاتها.. فنزويلا تؤكد استمرار تصدير النفط إلى أمريكا!

أعلنت فنزويلا استمرارها في إرسال شحنات النفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية، رغم احتجاز خفر السواحل الأمريكي لعدة ناقلات نفط فنزويلية، بحسب ما أفادت ديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس الفنزويلي.

وأوضحت رودريغيز في منشور عبر قناتها على تطبيق تلغرام أن سفينة تابعة لشركة شيفرون الأمريكية غادرت الموانئ الفنزويلية محمّلة بالنفط متجهة إلى الولايات المتحدة، مؤكدة الالتزام بالمعايير الدولية والتنفيذ الكامل للتعهدات التي قطعتها صناعة النفط في البلاد، وأرفقت المنشور بمقطع فيديو يظهر السفينة.

وشددت رودريغيز على التزام فنزويلا بالقانونين الوطني والدولي في جميع خطواتها، وسط تصاعد التوتر حول صادرات النفط الفنزويلية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 17 ديسمبر تصنيف الحكومة الفنزويلية كمنظمة إرهابية أجنبية وفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات.

وفي أعقاب ذلك، احتجزت القوات الأمريكية ثلاث ناقلات كانت تنقل نفطًا فنزويليًا، في خطوة اعتبرتها كاراكاس استفزازًا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاك الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبحر الكاريبي.

ودان رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو هذه الهجمات، مؤكدًا قوة الدولة واستعدادها لتسريع وتيرة تعميق الثورة التي ستنقل السلطة بالكامل إلى الشعب، وبيّن أن جميع شرائح المجتمع الفنزويلية تبقى ثابتة في الدفاع عن السلام والاستقرار الوطني.

وأعرب الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بيرموديز عن تضامن بلاده الكامل مع فنزويلا، مستنكرًا ما وصفه بأعمال القرصنة البحرية والإرهاب التي تمارسها الولايات المتحدة، خلال اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في سان بطرسبورغ.

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية إن الاستيلاء على الناقلات يعد سرقة سافرة وأعمال قرصنة دولية، وأكد وزير الخارجية إيفان خيل نية بلاده اللجوء إلى الهيئات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي لمواجهة هذه الإجراءات.