رغم ارتفاعها.. أسعار النفط تُسجل خسائر أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% في ختام جلسة الجمعة، مدعومة من إقرار الكونغرس ‏الأميركي اتفاق سقف الدين الذي يجنّب الحكومة في أكبر دولة مستهلكة للنفط في ‏العالم التخلف عن سداد ديونها فضلا عن نشر بيانات الوظائف التي عززت الآمال ‏في توقف محتمل لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.‏

وساعد تمرير الكونغرس الأميركي مشروع قانون يعلق سقف ديون الحكومة الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار، في تجنب التخلف عن السداد الكارثي، والذي كان من شأنه أن يعصف بالأسواق المالية العالمية.

يأتي ذلك في حين، يتحول التركيز إلى اجتماع تحالف “أوبك+” في الرابع من يونيو، حيث سيبحث خيارات محتملة من بينها خفض إضافي لإنتاج النفط بنحو مليون برميل يومياً.‏

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.85 دولار أو 2.5% إلى 76.13 دولار ‏للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ‏‏1.64 دولار أو 2.3% إلى 71.74 دولار عند التسوية، بحسب بيانات شبكة “CNBC”.

وسجل كلا الخامين خسائر هذا الأسبوع بأكثر من 1%.