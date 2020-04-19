رغم ارتفاع إصابات كورونا.. باكستان تفتح المساجد خلال شهر رمضان المبارك

جاء القرار رضوخا لضغوطات رافضة لغلق المساجد خلال رمضان. [رويترز]

أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم الأحد، فتح المساجد في البلاد خلال شهر رمضان، رغم ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا إلى نحو 8 آلاف.

وقررت باكستان رفع القيود المفروضة على صلاة الجماعة في مساجدها والتي كانت قد فرضتها في وقت سابق لمكافحة فيروس كورونا حفاظاً على سلامة المواطنين ولكنها فرضت شروطاً جديدة لتجنب انتشار فيروس كورونا، بحسب بيان رسمي صدر اليوم.

وبحسب ما أفادت وكالة “رويترز” جاء في البيان بعد اجتماع بين الرئيس الباكستاني عارف علوي وكبار رجال الدين بأن المساجد سوف تمنح إذناً لصلاة الجماعة ولكن بشروط احترازية وهي إلزام جميع المصلين بارتداء الكمامات.

ونوهة البيان بأنه يجب أن يكون بين كل مصل ومصلي أخر خلال أداء صلاة الجماعة متر أو مترين بدلاً من المعتاد بالوقوف كتفاً على كتف وأن إدارة المساجد سوف تبدأ بعمليات تطهر للمساجد بشكل منتظم.

وجاء القرار رضوخا لضغوطات رافضة لغلق المساجد خلال رمضان، خاصة من علماء الدين، بحسب ما أفادت وكالة “أسوشيتيد برس”.

وسجلت باكستان 514 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 7 آلاف و993.

وتوفي 16 شخصا بكورونا في باكستان خلال الساعات الماضية لترتفع الحصيلة إلى 159، حتى صباح الأحد.

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