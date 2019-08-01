الرئيسية | مال وأعمال

رغم ارتفاع مبيعات بي إم دبليو.. الشركة تُعاني من تراجع في الأرباح!

عين ليبيا | آخر تحديث: 1 أغسطس 2019 - 10:24
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

رتفعت الإيرادات بنسبة 2.9 بالمائة لتصل إلى 25.7 مليار يورو. [إنترنت]
تراجعت أرباح شركة بي إم دبليو لصناعة السيارات الفاخرة بنسبة 29 بالمائة لتصل إلى 1.48 مليار يورو “1.63 مليار دولار” عما كانت عليه في الربع الثاني من العام، حيث أثقل كاهلها الإنفاق المتزايد على تطوير تكنولوجيات جديدة وتجديد المصانع.

وقالت الشركة الخميس أن مبيعات السيارات وعائداتها زادت في الفترة من أبريل إلى يونيو وأنها تتمسك بتوقعاتها للربح لهذا العام.

أخبار ذات صلة
بعد هدوء التوترات في الشرق الأوسط.. أسعار النفط تنخفض عالمياً

هذا وارتفعت المبيعات بنسبة 1.5 بالمائة لتصل إلى 647،500 سيارة، بدعم من مشروع بي إم دبليو بريليانس المشترك في الصين.

كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 2.9 بالمائة لتصل إلى 25.7 مليار يورو.

وأنفقت الشركة 1.4 مليار يورو على البحث والتطوير في هذا الربع من العام، واستثمرت 1.2 مليار يورو في مصانع جديدة لتحديث الإنتاج والتحضير لموديلات جديدة.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن