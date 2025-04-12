رغم استمرار الغارات الأمريكية.. جماعة «الحوثي» تنفّذ عملية عسكرية نوعية في يافا

أعلنت جماعة “أنصار الله- الحوثيين” اليمنية، “تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفين عسكريين تابعين للجيش الإسرائيلي في منطقة يافا، مستخدمين طائرتين مسيرتين من طراز “يافا”.

وقال المتحدث باسم قوات “أنصار الله”، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون “المسيرة” التابع للجماعة، إن “سلاح الجو المسيّر نفذ عملية عسكرية نوعية على هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرتين نوع (يافا)”.

وأضاف: “نؤكد لأبناء الشعب الفلسطيني المظلوم أننا على العهد، لن نتراجع أو نتوقف في الدعم والإسناد لهم”، مشددًا على “أن مواجهة العدوان الأمريكي المستمر على البلد لن تمنع القوات المسلحة اليمنية من الاستمرار في تأدية الواجب تجاه غزة”.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم “الحوثيين”، “عن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان” بعدد من الصواريخ المجنحة والطائراتِ المسيرة”، كما تواصل جماعة “الحوثي” تنفيذ هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة ضد مواقع إسرائيلية وأخرى في البحر الأحمر، متجاهلة تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”القضاء عليها تماما”.

وكان “ترامب”، “أعطى أوامره للجيش الأمريكي في 15 مارس الماضي، بشن غارات على مناطق متفرقة في اليمن، تزعم واشنطن أنها خاضعة لسيطرة “الحوثيين”، ما أدى إلى مقتل 118 مدنيا وإصابة 222 آخرين، معظمهم أطفال ونساء”.