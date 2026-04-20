رغم التحديات «التشغيلية والمالية».. مؤسسة النفط تتحرك لرفع الإنتاج

عقد مدير المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، اليوم اجتماعًا مع لجنة زيادة الإنتاج، خُصص لمتابعة سير العمل وبحث السبل الكفيلة برفع معدلات الإنتاج خلال المرحلة المقبلة.

وأكد خلال الاجتماع على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز الإنتاج، باعتباره ركيزة أساسية لدعم الاستقرار وتحقيق الأهداف المرجوة.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المشاريع الجاري تنفيذها، والتي من شأنها الإسهام بشكل مباشر في زيادة معدلات الإنتاج، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن العمل مستمر بخطوات ثابتة ومدروسة للحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية رغم الظروف التشغيلية الصعبة وشح الميزانيات، من خلال الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتنفيذ أعمال الصيانة وإطالة عمر البنية التحتية، إلى جانب استبدال الأجزاء التي تتطلب ذلك وفق ما يتوفر من موارد.

وشدد مدير المؤسسة على ضرورة المتابعة المستمرة من قبل الإدارات المختصة لضمان تنفيذ هذه المشاريع بكفاءة عالية ومعالجة أي تحديات قد تعترض سير العمل.

واختتم بالتأكيد على مواصلة العمل بكل مسؤولية من أجل تحقيق نتائج ملموسة تدعم مسيرة التطوير والتنمية في هذا القطاع الحيوي.