رغم التحديات… قطاع النفط يواصل الاستقرار بإنتاج يتجاوز 1.39 مليون برميل يومياً

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن معدلات إنتاجها من النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي خلال الـ 24 ساعة الماضية، في إطار التزامها بالشفافية ومتابعة الأداء الإنتاجي اليومي للقطاع.

وسجل الإنتاج على النحو التالي: النفط الخام: 1,391,260 برميل، المكثفات: 43,623 برميل، الغاز الطبيعي: 2.557 مليار قدم مكعب.

وأكدت المؤسسة أن عمليات الإنتاج تسير بوتيرة مستقرة، وفق الخطط التشغيلية الموضوعة، مع استمرار التنسيق بين الشركات التابعة لضمان استدامة التزويد المحلي وتلبية التزامات التصدير.

هذا ويُعد قطاع النفط والغاز العمود الفقري للاقتصاد الليبي، حيث يمثل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.

وعلى الرغم من التحديات السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد، استطاعت المؤسسة الوطنية للنفط الحفاظ على مستويات إنتاج مستقرة بفضل خطط الصيانة المستمرة والتعاون بين الشركات التابعة.

وتسعى المؤسسة جاهدة لتعزيز الشفافية وضمان استدامة الإنتاج، مما يعزز ثقة السوق المحلي والدولي في قدرات ليبيا الإنتاجية ويضمن استمرار الوفاء بالتزاماتها التصديرية