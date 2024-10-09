رغم التحذيرات.. الإسرائيليون يتدفقون نحو مصر

كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن هناك مئات الإسرائيليين يتدفقون على مدينة شرم الشيخ بشبه جزيرة سيناء، رغم التحذيرات من السفر التي أطلقتها السلطات الإسرائيلية من السفر إلى هناك.

وقالت الصحيفة،”إن الإسرائيليين يستهزؤون بتحذيرات السفر ويطلقون عليها باللغة العامية العبرية “زمارة”، وأنهم ضربوا بتلك التحذيرات عرض الحائط ويذهبون إلى مصر لقضاء إجازة الغطس في شرم الشيخ”.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه “بالرغم من عدم وجود رحلات جوية مباشرة من إسرائيل إلى مصر، لكن السياح الإسرائيليين يجدون طريقة للوصول إلى هناك حتى بدون هذا الخيار”.

يأتي ذلك على الرغم من أن مصر تم تعريفها على الموقع الإلكتروني لجهاز الأمن القومي الإسرائيلي على أنها “دولة “شديدة التهديد من (المستوى 4)”، حتى أنه جاء في رسالة التحذير: “يجب ألا تأتي إلى هذا البلد وفي حالة الإقامة هناك يجب عليك مغادرتها فورا، وذلك في ظل الخوف من أن تحاول العناصر المسلحة إيذاء الإسرائيليين المقيمين في مصر على خلفية حرب غزة” .

وزعمت الصحيفة الإسرائيلية إنه وفقا لتوصيات رئاسة جهاز الأمن القومي، فإن “جزيرة سيناء لا تزال هدفا مهددا من قبل العناصر المسلحة – خاصة في ضوء تعريفها على هذا النحو والتي لا تزال وجهة سياحية للإسرائيليين الذين يأتون لقضاء إجازتهم على شواطئ سيناء”.

ولفتت معاريف إلى أن الجيش الإسرائيلي يريد رفع مستوى الوعي العام حول عدم السفر للمناطق الخطرة في الخارج واتباع التوصيات المنشورة على الموقع الإلكتروني لجهاز الأمن القومي MLA .

وكان الجهاز الإسرائيلي قد أكد على الأهمية الكبيرة لتجنب الوصول إلى البلدان التالية، وذلك في ضوء الخطر الحقيقي على حياة الإسرائيليين المقيمين في هذه البلدان:

العراق – بما في ذلك المنطقة الكردية (الوصول محظور بموجب القانون) اليمن (الوصول محظور بموجب القانون) إيران (الوصول محظور بموجب القانون) سوريا (الوصول محظور بموجب القانون) لبنان (الوصول محظور بموجب القانون) المملكة العربية السعودية (الوصول مقيد بموجب القانون) بنغلاديش الصومال باكستان أفغانستان ليبيا الجزائر الأردن مصر – بما في ذلك شبه جزيرة سيناء تركيا