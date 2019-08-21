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رغم التحذيرات الصينية.. أمريكا تستعد لتزويد تايوان بـ66 طائرة من طراز «إف-16»

عين ليبيا | آخر تحديث: 21 أغسطس 2019 - 10:14
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سبق أن حملت الصين الشهر الماضي الولايات المتحدة المسؤولية عن حياكة مؤامرة فاشلة لتسليح تايون. [إنترنت]

أكد ممثل وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة البيت الأبيض، أبلغت الكونغرس بقرار تزويد تايوان بـ66 طائرة مقاتلة من طراز F-16 والمعدات ذات العلاقة.

حيث قال الدبلوماسي الأمريكي في تصريح للصحفيين الثلاثاء:

“اليوم، أخطرت الإدارة الكونغرس رسمياً بالتوريد المخطط له لتسليم تايوان 66 طائرة من طراز (F-16C / D Block 70)، وكذلك قطع الغيار والمعدات ذات الصلة بقيمة 8.0 مليارات دولار، وذلك في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأجنبية الذي تنظمه وزارة الخارجية الأمريكية”.

هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد موافقته على بيع طائرات مقاتلة من طراز “إف-16” لتايوان، متجاهلاً الاحتجاجات الصينية المتكررة على إمداد واشنطن تايبيه بالسلاح.

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كما سبق أن حملت الصين الشهر الماضي الولايات المتحدة المسؤولية عن حياكة مؤامرة فاشلة لتسليح الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها، بالتزامن مع زيارة تساي إنغ ون رئيسة تايوان إلى نيويورك.

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