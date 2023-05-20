رغم التراجع.. أسعار النفط تُسجل أول مكاسب أسبوعية منذ شهر

تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات جلسة الجمعة، وحققت في ذات الوقت أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.8% إلى 75.58 دولار للبرميل، كما انخفضت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.4% مسجلة 71.69 دولار للبرميل، بحسب بيانات شبكة “CNBC”.

وخلال الأسبوع المنتهي، حققت أسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط مكاسب بنحو 1.9% و2.2% على التوالي، مسجلة أول ارتفاع أسبوعي في 5 أسابيع.

وجاء تراجع أسعار النفط في جلسة الجمعة بفعل توقف مؤقت لمحادثات سقف الدين بين الجمهوريين والديمقراطيين، ومع ذلك صرح مسؤول في البيت الأبيض بأن التوصل لاتفاق لا يزال ممكناً.

بدورهصرح جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي بأن الاضطراب في القطاع المصرفي قد يعني أن أسعار الفائدة لا تحتاج إلى الارتفاع كثيراً لتحقيق أهداف السياسة، وأكد في الوقت نفسه على أن استقرار الأسعار هو أساس الاقتصاد القوي، مشيراً إلى أن ذلك يقع ضمن مسؤولية البنك.