رغم التراجع.. الذهب يُسجل مكاسب أسبوعية

تراجعت أسعار الذهب بنحو 26 دولارًا، في ختام جلسة اليوم الجمعة، مع ارتفاع العملة الأميركية وبعد صدور تقرير الوظائف الشهري، محققة في الوقت ذاته مكاسب أسبوعية قوية.

وفي ختام الجلسة، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.3%، بما يعادل 25.90 دولارًا، مسجلةً 1969.60 دولارًا للأوقية، بحسب ما أفادت منصة “الطاقة”.

وحلول الساعة 05:45 مساءً بتوقيت غرينتش ، تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.3%، ليصل إلى 1952.94 دولارًا للأوقية، في حين تراجع سعر العقود الآجلة للفضة تسليم شهر يوليو 2023 بنسبة 1%، إلى 23.73 دولارًا للأوقية.

وحققت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية بنحو 1.3%، خلال الأسبوع المنتهي اليوم.

وانخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.6%، ليصل إلى 1003.23 دولارًا للأوقية، في حين قفز سعر البلاديوم الفوري بنسبة 0.9% ليسجل 1410.15 دولارًا للأوقية.

هذا وارتفع مؤشر الدولار الأميركي الذي يرصد أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسة، بنسبة 0.5% عند 104.051 نقطة.