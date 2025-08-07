رغم التعثر في كيرالا.. ميسي يستعد لجولة هندية موسعة في ديسمبر المقبل

واجه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اتهامات بخرق عقد ضخم تبلغ قيمته 15 مليون دولار، كان من المقرر بموجبه أن يزور ليونيل ميسي رفقة منتخب الأرجنتين ولاية كيرالا الهندية هذا العام، لخوض مباراتين وديتين ضمن جولة رياضية ترويجية كبرى.

وبحسب تصريحات أنطو أوجوسطين، المدير العام للشركة المنظمة للحدث، فإن عقداً رسمياً تم توقيعه مع الاتحاد الأرجنتيني يشمل حضور ميسي والمنتخب إلى كيرالا، وتم بالفعل تحويل مبلغ 130 كرور روبية (حوالي 15 مليون دولار) في يونيو الماضي، مؤكداً أن الاتحاد “شكرهم على صبرهم” بعد استلام المبلغ.

لكن المفاجأة جاءت بتراجع الاتحاد عن الالتزام، واقتراحه تأجيل الزيارة إلى سبتمبر 2026، ما أثار غضب الجهة المنظمة، التي اعتبرت الأمر غير مقبول.

من جانبه، عبّر وزير الرياضة بولاية كيرالا، عبد الرحمن، عن استيائه من التأجيل المقترح، مؤكداً أن الموعد المحدد سابقاً في أكتوبر 2025 يجب الالتزام به، مضيفاً: “العام المقبل هو عام الانتخابات، ولا مجال لمقترح اللعب في مارس”.

وكان الهدف من الاتفاق جذب السياح، وتعزيز الحضور الرياضي العالمي في الولاية من خلال استضافة بطل العالم لعام 2022، وهو ما اعتبرته الحكومة حدثاً تاريخياً لعشاق كرة القدم في الهند.

ورغم تعثر زيارة كيرالا، لا تزال زيارة ميسي للهند قائمة في ديسمبر المقبل، حيث من المتوقع أن يشارك في جولة ترويجية تشمل مدن كولكاتا، أحمد أباد، مومباي، ونيودلهي.

على الصعيد الرياضي، يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة فنزويلا والإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026 خلال التوقف الدولي في سبتمبر القادم.