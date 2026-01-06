رغم التهديدات الأمريكية.. كولومبيا: مكافحة المخدرات أولوية!

أعلنت الحكومة الكولومبية، اليوم، عزمها المضي قدمًا في التنسيق مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات، رغم التوترات المتصاعدة بين رئيسي البلدين.

وقال وزير الداخلية أرماندو بينيديتي، إلى جانب وزير العدل أندريس إداراغا فرانكو، في بيان مشترك نشر على منصة “إكس”، إن التعاون سيستمر من خلال العمليات الاستخباراتية المشتركة واستخدام التكنولوجيا الأمريكية الحديثة لتفكيك المختبرات والشبكات الإجرامية ومعسكراتها.

وأكد الوزير فرانكو أن مكافحة المخدرات يجب أن تظل جهدًا ثنائيًا، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الحدودية بين كولومبيا وفنزويلا، حيث تشهد هذه النقاط نشاطًا مكثفًا لعصابات الكوكايين.

وجاءت هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر الإقليمي بعد العملية الأمريكية في فنزويلا في الثالث من يناير، والتي أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه محاكمتهما بتهم تتعلق بـ”الإرهاب المرتبط بالمخدرات”.

وفي خطوة إضافية أشعلت الجدل، اتهم ترامب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بإنتاج الكوكايين، ملمحًا إلى إمكانية شن عملية عسكرية مستقبلية، ما يضع الحكومة الكولومبية في موقف حساس بين الاستمرار في التعاون الأمني وحماية سيادتها الوطنية.

وتؤكد كولومبيا أن التعاون مع واشنطن يظل أولوية استراتيجية، خاصة في مواجهة شبكات المخدرات المنظمة، التي تهدد الاستقرار الداخلي والأمن الإقليمي، في وقت تتصاعد فيه الأحداث على الحدود مع فنزويلا بعد التدخل الأمريكي الأخير.