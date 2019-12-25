رغم الخلافات.. عقود أميركية بملايين الدولارات لتحديث منشآتها الجوية في تركيا

امريكية تعاقدت مع ثماني شركات تركية لتحديث البني التحتية [الجزيرة]

أفاد موقع “ذا درايف” الأميركي بأن القوات الجوية الأميركية تعاقدت مع ثماني شركات تركية لتحديث البنى التحتية واستكمال مشاريع في منشآت تستخدمها واشنطن في تركيا.

وأوضح الموقع أن قيمة العقود عشرات الملايين من الدولارات على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث ينص التعاقد على منشآت القوات الجوية تحديدا.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام بإغلاق قاعدتي إنجرليك وكوريجيك ردا على تهديدات بفرض عقوبات أميركية على بلاده، بسبب اقتنائها منظومة صواريخ “أس 400” الروسية وتدخلها العسكري في سوريا.

والقاعدتان تقعان على الساحل الجنوبي الغربي لتركيا قرب الحدود مع سوريا، ويستخدم سلاح الجو الأميركي قاعدة إنجرليك في إطار مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا، في حين تضم قاعدة كوريجيك محطة رادار كبرى لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتدهورت العلاقات بين الدولتين المنضويتين في حلف شمال الأطلسي خلال الأشهر الأخيرة على خلفية شن أنقرة هجوما على وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.

وتبنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي هذا الشهر اقتراح قانون بفرض عقوبات قاسية على تركيا ومسؤوليها على خلفية صفقة شراء صواريخ “أس 400” والهجوم على شمال سوريا.