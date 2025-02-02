رغم «الرفض الشعبي».. وزير الخارجية الأمريكي يصل «بنما» لبحث مطالب «ترامب» 

وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى بنما، السبت، حيث يعتزم مناقشة مطالب الرئيس دونالد ترامب بشأن قناة بنما، حسبما أكدت وكالة “فرانس برس”.

وفي أول زيارة خارجية له، يزور وزير الخارجية الأميركي القناة التي تربط المحيطين الأطلسي والهادئ، على أن يستقبله الرئيس خوسيه راؤول مولينو، الأحد، وفق مسؤول أميركي رفيع المستوى.

وبدأ روبيو، وهو أول وزير خارجية أميركي من أصول إسبانية ويتحدث الإسبانية بطلاقة، جولته في أميركا الوسطى، وسيزور بعد ذلك السلفادور وغواتيمالا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان.

وأكد الرئيس البنمي، خوسيه راؤول مولينو، رفضه التفاوض مع واشنطن حول ملكية قناة بنما، معربًا في وقت سابق عن أمله بأن تركز زيارة وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى بلاده على المصالح المشتركة.

وكان ترامب وعد، السبت، بـ”استعادة السيطرة على قناة بنما”، لمواجهة نفوذ الصين.

وشهدت بنما احتجاجات عارمة مؤخرا، رفضا لزيارة روبيو التي تعكس ما اعتبره سكان البلاد “أطماع ترامب” في قناة بنما.

ولا تعكس الوجهة غير المعتادة اهتمام روبيو الشخصي بالمنطقة، بل أيضا نية إدارة ترامب في تركيز الكثير من سياستها الخارجية على مناطق قريبة من البلاد.

وكتب روبيو في صحيفة “وول ستريت جورنال” الجمعة: “ليس من قبيل المصادفة أن تبقيني رحلتي الأولى إلى الخارج كوزير خارجية في نصف الكرة الأرضية الغربي”.