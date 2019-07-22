رغم الضغوط الأمريكية.. طهران ترفض الإفصاح عن الدولة التي تشتري النفط الإيراني

امتنع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن الكشف عن هوية الجهة التي ستستورد النفط الإيراني، أو الطريقة التي ستتبعها إيران في تصدير النفط التفافاً على العقوبات الأمريكية.

حيث قال ظريف في مقابلة أجرتها معه قناة “سي إن إن” الأمريكية:

“سنواصل بيع النفط، ولكن كيف ولمن، سيبقى سراً من أسرار دولتنا، لأن معرفة هذا الأمر يمكن الولايات المتحدة من منعنا من ذلك”.

وأضاف:

“سنواصل بيع النفط لأن سوق النفط العالمية لا يمكنها أن تصمد من دون نفطنا”.

هذا وأعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في وقت سابق عن تفاؤله بحدوث تحسن في صادرات بلاده من النفط الخام رغم تشديد العقوبات الأمريكية.