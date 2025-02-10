رغم الطرد والإصابة.. «برشلونة» تسحق «إشبيلية» وتتصدر الدوري الإسباني

حقق برشلونة فوزا بنتيجة 4-1 على مضيفه إشبيلية بأهداف روبرت ليفاندوفسكي وفيرمين لوبيز ورافينيا وإريك غارسيا ليقترب من صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد برشلونة صاحب المركز الثالث إلى 48 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني ونقطتين خلف ريال مدريد المتصدر بعد تعادل فريقا العاصمة 1-1 في مباراة قمة السبت.

وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل من مسافة قريبة في الدقيقة السابعة، لكن روبن فارغاس أدرك التعادل من هجمة مرتدة سريعة بعد دقيقة واحدة.

وشارك لوبيز بديلا وسجل الهدف الثاني بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني قبل أن يحرز رافينيا الهدف الثالث في الدقيقة 55 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وبعد أربع دقائق، أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة للبديل لوبيز إثر تدخل عنيف على جبريل سو. ورغم النقص العددي سجل إريك غارسيا الهدف الرابع من ضربة رأس في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة تعرض رونالد أراوخو للإصابة خلال الدقيقة 22 من عمر اللقاء بعد التحام قوي مع لاعب إشبيلية إذ لم يستطع استكمال اللقاء وخرج ليحل باو كوبارسي بدلا منه.

وكان أراوخو قد سقط قبل استبداله بعدة دقائق إلا أنه قام مرة أخرى ليواصل اللعب، ولكنه لم يستطع استكمال المباراة ليغادرها مصابا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “آس” فإنه سيتعين على النادي انتظار الفحوصات الطبية التي سيخضع لها اللاعب اليوم الاثنين لتحديد مدى خطورة إصابته.

فيما أشارت التقارير الأولية إلى أن أراوخو يعاني من التواء في الكاحل الأيمن ما يرجح غيابه لعدة أسابيع.

وبهذا الفوز رفع برشلونة صاحب المركز الثالث رصيده إلى 48 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني ونقطتين خلف ريال مدريد المتصدر بعد تعادل فريقي العاصمة 1-1 في مباراة قمة مساء السبت بينما يحتل إشبيلية المركز 13 برصيد 28 نقطة، بعدما غابت عنه الانتصارات في آخر ثلاث مباريات في المسابقة.

Ronald Araújo is subbed off after 22 minutes for Barcelona with an apparent injury after this tackle by Saúl.



Pau Cubarsí replaces him. pic.twitter.com/WgzSZmUrio — ESPN FC (@ESPNFC) February 9, 2025