رغم العقوبات الأمريكية.. إيران تُرسل أكبر أسطول نفطي إلى فنزويلا

أفادت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، بأن إيران أرسلت أكبر أسطول من ناقلاتها النفطية قوامه حوالي 10 سفن إلى فنزويلا.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، أن إيران أرسلت أكبر أسطول لها، تحديا للعقوبات الأمريكية ولمساعدة الدولة المعزولة في مواجهة النقص الكبير في الوقود الذي تعانيه.

ولفت المصدر إلى أنه ستساعد بعض ناقلات النفط الإيرانية في تصدير النفط الخام الفنزويلي الذي ستحمله بعد تفريغ الوقود الإيراني الذي تنقله في فنزويلا.

وفي 25 مايو الماضي، احتفل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بوصول أولى ناقلات النفط الخمس التي أرسلتها إيران إلى بلاده، مؤكدا أن طهران وكاراكاس لن تركعا أبدا أمام واشنطن التي نددت بالتحرك الإيراني.

وقال مادورو في خطاب بثه التلفزيون الرسمي حينها: “سفينة فورتشن وصلت.. إنها أولى الناقلات الخمس التي تجلب البنزين ومنتجات لتصنيع البنزين في فنزويلا”.

وأشاد مادورو بالعلاقات الجيدة بين فنزويلا وإيران، وقال: “نحن شعبان مسالمان نريد التنمية.. شعبان متمردان، وشعبان ثوريان لن يركعا أبدا أمام الإمبريالية الأمريكية”.

من جهتها أكدت السفارة الإيرانية في كاراكاس، في وقت سابق، أن أول ناقلة من الأسطول المؤلف من خمس شحنات وقود إيرانية وصلت إلى فنزويلا.

وقالت السفارة عبر حسابها على تويتر: “أول ناقلة وقود وصلت، شكرا للقوات المسلحة على مرافقتها، عاشت الصداقة بين إيران وفنزويلا”.

وأضافت: “اليوم، روابط الصداقة والأخوة بين إيران وفنزويلا قوية وعميقة، أكثر من أي وقت مضى”.

وذكرت وسائل إعلام أن هذا الأسطول يحمل نحو 1,5 مليون برميل من الوقود، وقد وصل في أوج توتر بين واشنطن وطهران.