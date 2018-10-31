تكنولوجيا

رغم الفضائح.. أرباح فيسبوك تفوق التوقعات في الربع الثالث من 2018

عين ليبيا | آخر تحديث: 31 أكتوبر 2018 - 13:19
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فيسبوك
بلغت الأرباح الفصلية للشركة 5.14 مليار دولار، بزيادة نسبتها 9% على أساس سنوي، وبما يفوق متوسط التوقعات البالغ 1.48 دولار للسهم. [أ.ف.ب]
كشفت نتائج أعمال شركة فيسبوك أرباحاً تفوق التوقعات في الربع الثالث من 2018، لكن نتائجها جاءت دون التقديرات المتعلقة بعدد المستخدمين النشطين شهرياً والإيرادات.

حيث بلغت الأرباح الفصلية للشركة 5.14 مليار دولار، بزيادة نسبتها 9% على أساس سنوي، وبما يفوق متوسط التوقعات البالغ 1.48 دولار للسهم.

كما بلغ إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري 13.73 مليار دولار، بزيادة 33% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، لتأتي دون متوسط تقديرات المحللين، الذين توقعوا 13.78 مليار دولار.

هذا وزاد إجمالي النفقات في الربع الثالث من العام الجاري إلى 7.95 مليار دولار، بارتفاع نسبته 53% على أساس سنوي.

في سياق متصل ارتفع عدد مستخدمي تطبيق فيسبوك الرئيسي النشطين على أساس سنوي بنسبة 10% إلى 2.27 مليار مستخدم، وكانت التقديرات تشير إلى 2.292 مليار مستخدم.

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