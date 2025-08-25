رغم النفي السوري.. إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل اتفاق مع دمشق بدعم أمريكي وخليجي

كشف الإعلام الإسرائيلي عن تفاصيل اتفاقية أمنية وشيكة بين سوريا وإسرائيل، بوساطة الولايات المتحدة وبدعم من دول الخليج، تهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوريا وتقليص النفوذ الإيراني، مع ضمان الأمن الإسرائيلي.

وذكرت القناة “12” العبرية أن الاتفاقية تشمل عدة بنود رئيسية، أبرزها منع تركيا من إعادة تسليح الجيش السوري، حظر نشر أسلحة استراتيجية مثل الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي داخل الأراضي السورية، وإقامة ممر إنساني إلى جبل الدروز في السويداء لدعم الطائفة الدرزية، إضافة إلى نزع السلاح من مرتفعات الجولان السورية لتقليل التهديدات قرب الحدود الإسرائيلية.

وتتضمن الاتفاقية أيضا تعهدات بإعادة إعمار سوريا بدعم أمريكي ومساهمات خليجية، بما يسهم في إعادة الاستقرار إلى البلاد بعد الحرب الأهلية، مع الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

ورغم هذه الفرص الأمنية، أشارت القناة إلى وجود مخاطر استراتيجية محتملة تجعل الاتفاقية محفوفة بالتحديات.

وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، أكد أن أي اتفاق مع إسرائيل سيكون على أساس خط الهدنة لعام 1974، مشيرًا إلى أن أي قرار يخدم مصلحة سوريا والمنطقة لن يتردد في اتخاذه، مع الإشارة إلى وجود نقاش متقدم حول الاتفاق الأمني.

وفي المقابل، نفت وزارة الخارجية السورية صحة الأنباء المتداولة حول توقيع اتفاق أمني وشيك بين سوريا وإسرائيل، مؤكدة أن ما نُشر بهذا الخصوص “عارٍ عن الصحة”.

الرئيس السوري أحمد الشرع يشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل

أفاد مسؤول في وزارة الخارجية السورية أن الرئيس أحمد الشرع سيشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقررة الشهر المقبل في نيويورك، على أن يلقي كلمة أمام قادة العالم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول قوله إن المشاركة تأتي في إطار حضور سوريا الفاعل في المحافل الدولية.

وتعد هذه المشاركة الأولى لرئيس سوري في اجتماعات الجمعية العامة منذ عام 1967، حيث لم يسبق أن شارك الرئيسان السابقان بشار الأسد ووالده حافظ الأسد في هذه الدورة الأممية.

الشرع كان قد شدد مؤخراً على أن “وحدة سوريا خط أحمر ولا سلاح خارج سلطة الدولة”، في إشارة إلى ثوابت الموقف السوري من مسألة السيادة الوطنية وضبط السلاح.

وتسعى دمشق من خلال هذه المشاركة إلى حشد الاعتراف الدولي وتوسيع دائرة الدعم السياسي والاقتصادي، في ظل مساعٍ لإعادة إعمار البلاد وتعزيز موقعها على الساحة العالمية.

الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل وفداً إعلامياً عربياً ويكشف عن رؤيته للوحدة الوطنية والملفات الإقليمية

أعلنت الرئاسة السورية، الأحد، أن الرئيس أحمد الشرع استقبل وفداً إعلامياً عربياً في العاصمة دمشق، ضم مديري مؤسسات إعلامية ورؤساء تحرير صحف عربية ووزراء إعلام سابقين، من بينهم مدير عام “سكاي نيوز عربية” نديم قطيش.

واستعرض اللقاء التطورات الداخلية في سوريا والعلاقات مع دول الجوار. وأشار قطيش إلى أن الحوار كان صريحاً ومفاجئاً، خاصة فيما يتعلق بالملفات الإقليمية مثل لبنان والعراق، إلى جانب القضايا الداخلية المتعلقة برؤية الشرع للنهوض بسوريا.

وأكد الشرع ضرورة وحدة سوريا ورفض حيازة أي سلاح خارج إمرة الدولة، مشيراً إلى أن هذا المبدأ ينطبق على أي تسوية مع الأكراد أو الدروز أو العلويين، معترفاً بوجود أخطاء في المعالجة السابقة، كما أبدى استعداداً لتطوير المادة 107 من الدستور لضمان حصرية السلاح بيد الدولة وعدم وجود كيانات مستقلة.

وبالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية، اعتبر الشرع الاتفاق الذي حصل في 10 مارس مع الزعيم الكردي مظلوم عبدي أرضية يمكن البناء عليها، مؤكداً أن المناطق الخاضعة لسيطرة القسد يجب أن تكون في خدمة الشعب السوري بما في ذلك الأكراد، الذين سيكونون جزءاً من الحكومة السورية، دون تحويلها إلى مناطق تجاذب بين دمشق والجانب الكردي.

وعلى الصعيد الخارجي، كشف قطيش أن الشرع في مرحلة متقدمة للوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل على قاعدة خط الهدنة لعام 1974، مع الحفاظ على سيادة سوريا، لكنه أوضح أن الظروف الحالية لا تسمح بعقد اتفاق سلام كامل، مشيراً إلى استعداده للتوقيع على اتفاق سلام إذا خدم مصالح سوريا والإقليم.

وبخصوص لبنان، أكد الشرع حرصه على فتح صفحة جديدة والتعاون الاقتصادي دون التدخل في القرار اللبناني، مع التركيز على علاقة دولة إلى دولة، والتنازل عن الخلافات السابقة مع حزب الله.

وفيما يخص العراق، شدد الشرع على تجاوز الخلافات الطائفية والتركيز على التكامل الاقتصادي، مع التأكيد على عدم الانحياز لأي تنظيم إسلامي، والانفتاح على التعاون الاقتصادي مع لبنان والدول الغربية وميناء جبل علي في الإمارات العربية المتحدة.

وفد سوري يزور لبنان هذا الأسبوع لترتيب لقاءات رسمية وحل الملفات العالقة

أوعز رئيس سوريا، أحمد الشرع، بإرسال وفد سوري إلى لبنان هذا الأسبوع تمهيدًا لعقد لقاءات رسمية رفيعة المستوى، في خطوة رسمية لتعزيز العلاقات اللبنانية – السورية بعد وساطة سعودية قادها المبعوث يزيد بن فرحان.

ويأتي هذا التحرك ردًا على احتجاجات الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، على ما اعتبراه تجاهلًا من دمشق لتطوير العلاقات وعدم زيارة أي مسؤول سوري بيروت، رغم زيارات عدة لمسؤولين لبنانيين إلى سوريا.

وأفادت صحيفة “الأخبار” بأن الشرع شكّل لجنة من وزارات الخارجية والداخلية والعدل ستزور بيروت الخميس المقبل للترتيب لزيارة وفد رسمي، على أن يلتقي الوفد بنائب رئيس الحكومة طارق متري، بحضور مسؤولين لبنانيين من وزارتي الداخلية والعدل.

وتشمل الملفات المطروحة للنقاش ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بما فيها مزارع شبعا، العلاقات الاقتصادية وحركة التجارة، إضافة إلى ملف السجناء السوريين في لبنان، حيث طلب الجانب السوري تصنيف السجناء بين محكومين وموقوفين مع تحديد التهم، مع إطلاق سراح من أمضى أكثر من عشر سنوات وخفض مدة العقوبة للباقين.

ويتزامن ذلك مع مشروع قانون أصدره رئيس الوزراء نواف سلام للعفو عن عدد كبير من السجناء، بما يشمل السوريين، مع استثناء من تورط في قتل عسكريين لبنانيين.

كما يولي الجانب السوري اهتمامًا خاصًا بملف السفارة السورية في لبنان، وإمكانية تغيير الفريق الحالي بعد رفع تصنيف الإدارة السورية عن لوائح الإرهاب في مجلس الأمن. وعلى صعيد التعاون الأمني، تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمكافحة الإرهاب ومعالجة تهريب المخدرات على الحدود، مع وضع بروتوكول تعاون بين الأمن العام اللبناني ونظيره السوري.

الجيش الإسرائيلي يعلن مداهمات وضبط أسلحة واعتقالات في جنوب سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ سلسلة من المداهمات والاعتقالات في المنطقة الجنوبية من سوريا خلال الأسبوع الماضي، شملت ضبط مستودعات أسلحة وتوقيف عدد من الأشخاص.

وأشار البيان الرسمي إلى أن قوات من لواء “الجولان” (474) التابع للفرقة 210 نفذت عمليات مداهمة لمواقع مختلفة، أسفرت عن ضبط صواريخ “آر بي جي” وعبوات ناسفة وأسلحة رشاشة من نوع كلاشينكوف، تم مصادرتها بعد ذلك.

وأوضح البيان أن الاعتقالات تمت بالتعاون مع محققين ميدانيين من الوحدة 504، بناءً على معلومات استخباراتية جُمعت خلال الأسابيع الماضية، وتم إخضاع الموقوفين للتحقيق.

وفي وقت سابق اليوم، توغلت قوة إسرائيلية في بلدتي بريقة وبئر عجم بريف القنيطرة، حيث سيطرت على مفرزة الأمن الداخلي في بريقة واعتقلت شخصًا، وفق وسائل إعلام سورية، مع تفتيش المدنيين وتقييد تحركاتهم.

كما توغلت أمس السبت في قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك غربي درعا، واعتقلت ثلاثة شبان قبل الإفراج عنهم لاحقًا، إضافة إلى نصب حواجز وتفتيش منازل في ريف القنيطرة دون تسجيل اعتقالات جديدة.

الأردن يحبط محاولة تسلل ويضبط كميات كبيرة من المخدرات على الحدود مع سوريا

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، يوم الأحد، إحباط محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى المملكة على الحدود مع سوريا.

وذكرت القوات في بيان أن المنطقة العسكرية الشرقية رصدت مجموعة أشخاص تحاول اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، فقامت دوريات رد الفعل السريع بتطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع المتسللين داخل العمق السوري.

وأضاف البيان أنه بعد عمليات البحث والتفتيش تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة. ونشرت القوات المسلحة صورة للمواد المضبوطة.

ارتفاع طلبات الحصول على الجنسية الإسرائيلية منذ سقوط نظام الأسد وسط تحركات دبلوماسية سورية

قالت القناة السابعة العبرية، مساء الأحد، إن طلبات الحصول على الجنسية الإسرائيلية ارتفعت بشكل كبير منذ سقوط نظام الأسد، بعد سنوات طويلة من منع دروز الجولان من الحصول على الجنسية.

وأشار التقرير إلى أن الأحداث الأخيرة في السويداء ساهمت في انعكاس هذا الوضع، فيما استمرت الجهود الدبلوماسية للبحث في الأوضاع في جبل العرب، حيث التقى الزعيم الروحي للدروز في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، بمبعوث أمريكي في باريس، واستعرض توثيقات حول انتهاكات القوات الحكومية في المنطقة.

توضيح حول فيديو “عزل” الهجري من زعامة الطائفة الدرزية في سوريا: قديم ومجزأ

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر شيخ عقل الموحدين الدروز يوسف جربوع يُقال إنه بيان “عزل” الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، حكمت الهجري.

وأكد جربوع في الفيديو على “الاندماج الكامل للسويداء ضمن الدولة السورية، والسيادة الكاملة للدولة على جميع أراضي المحافظة، واستعادة وتفعيل مؤسسات الدولة على الأرض”، مشدداً على “ضمان حقوق المواطنين ودعم السلم الأهلي وفق القوانين السورية”.

وبعد التدقيق، تبين أن الفيديو قديم ومجزأ من بيان أصدره الشيخ جربوع بتاريخ 16 يوليو الماضي، عقب التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية لوقف إطلاق النار بعد الاشتباكات العنيفة في السويداء، وقد نُشر على الموقع الرسمي في حينه.

ويبدأ الفيديو المتداول، الذي مدته 36 ثانية، من الدقيقة 2:15 من الفيديو الأصلي.

سوريا.. عزل حسين عباس من رئاسة فرع نقابة الفنانين باللاذقية بعد جدل حول مشهد هزلي

أعلنت نقابة الفنانين السوريين، عزل الممثل حسين عباس من رئاسة فرع نقابة الفنانين باللاذقية بعد أسبوع فقط من تنصيبه، إثر موجة غضب واسعة بسبب مشهد كوميدي ساخر اعتُبر مسيئاً لضحايا الهجمات الكيميائية.

وقالت النقابة في بيان رسمي: “صدر قرار عن نقابة الفنانين يقضي بإنهاء تكليف الفنان حسين عباس من رئاسة فرع اللاذقية”، وتم تكليف عبد الله شيخ خميس لتسيير أمور الفرع مؤقتاً ريثما يتم تعيين رئيس جديد بشكل رسمي.

ويأتي القرار بعد جدل واسع على مواقع التواصل وبين الأوساط الفنية، حيث أثارت مشاركة عباس في أعمال فنية سابقة، أبرزها مشهد كوميدي في مسلسل “كونتاك” عام 2019، استياء السوريين بسبب السخرية من مأساة الهجمات الكيميائية وتصوير متطوعي الدفاع المدني المعروفين بـ”أصحاب الخوذ البيضاء” بشكل مشكوك فيه.

ونشرت النقابة القرار رقم 509 الصادر بتاريخ 19 أغسطس على صفحتها الرسمية، كما زار نائب النقيب صلاح طعمة فرع اللاذقية لإتمام مراسم استلام وتسليم المجلس الجديد، لكن الخطوة لم تهدئ الجدل، بل زادت من حدة الانتقادات الموجهة للنقابة.

ويذكر أن عباس، المولود عام 1966 في اللاذقية، شارك في أعمال كوميدية ومسلسلات تلفزيونية مثل “ضيعة ضايعة”، وله نشاط مسرحي كمؤسس لمسرح نقابة المعلمين، إلا أن أعماله الأخيرة أثارت جدلاً كبيراً على خلفية مزج الهزل بالمآسي السورية بطريقة اعتبرها المتابعون “غير أخلاقية”.

“كان” العبرية: الحكومة السورية دعت زعيم الدروز الإسرائيلي لزيارة دمشق لكنه رفض لقاء الشيباني

كشفت هيئة البث الإسرائيلية “كان” عن تفاصيل زيارة الزعيم الروحي للدروز في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، إلى فرنسا، حيث التقى المبعوث الأمريكي توم باراك.

وأوضح المصدر أن الحكومة السورية عرضت على طريف الانضمام إلى اجتماع ثلاثي مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، لكنه رفض المشاركة واجتمع بشكل منفصل مع المبعوث الأمريكي.

وأشار التقرير إلى أن دمشق حاولت خلال الأشهر الأخيرة التواصل مع طريف، ودعته لزيارة سوريا نظراً لتأثيره في منطقة جبل العرب، خاصة بعد الانتهاكات والاشتباكات العنيفة في السويداء.

وتركزت المحادثات المنفصلة في باريس على الوضع الإنساني في جبل العرب، حيث عرض طريف أمام المبعوث الأمريكي توثيقات تُظهر تورط القوات السورية في الانتهاكات، مع تأكيده على ضرورة قيام دمشق بإجراءات لتحسين الأوضاع وتخفيف الحصار عن المحافظة.