رغم انتعاش جلسات الأسبوع.. أسعار النفط تتجه للخسارة

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت اليوم الجمعة، مع ترقب الأسواق لمستجدات المحادثات حول أوكرانيا وانتظار اجتماع تحالف أوبك+ المقرر يوم الأحد، والذي يسعى المستثمرون من خلاله للحصول على دلائل حول تغييرات محتملة في الإنتاج النفطي.

وصعد خام برنت تسليم يناير المقبل بنسبة 0.52% ليصل إلى 63.67 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 09:37 بتوقيت موسكو، بينما تأثرت تداولات خام غرب تكساس الوسيط بسبب عطل تقني في بورصة “سي إم إي غروب”، ناتج عن مشكلة تبريد في مراكز البيانات، مما أدى إلى توقف تحديث الأسعار لجميع العقود الآجلة.

وكان الخام الأمريكي قد سجل 59.08 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء الماضي بارتفاع نسبته 0.73%، فيما لم تُسجّل أي تسوية يوم الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

خسائر شهرية مستمرة وتأثيرات السوق

يتجه كلا العقدين لتسجيل خسارة شهرية رابعة على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر منذ عام 2023، نتيجة توقعات بارتفاع المعروض العالمي من النفط، ما وضع ضغوطاً على الأسعار خلال الشهر الحالي.

وعلى الرغم من دلائل تشير إلى احتمال التوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، والتي دفعت النفط للهبوط هذا الأسبوع، إلا أن الأسعار تعافت خلال الجلسات الثلاث الأخيرة مع استمرار المفاوضات وغياب دلائل حاسمة على خفض الإنتاج.

ويراقب المستثمرون عن كثب أوبك+ والمفاوضات حول أوكرانيا، إذ تؤثر هذه الأحداث بشكل مباشر على الاستقرار في أسواق النفط العالمية وأسعار الخام، خاصة مع وجود توقعات بزيادة المعروض في الأسواق، ما قد يضغط على الأسعار في الفترة المقبلة.

كما يبرز تأثير المشكلات التقنية في بورصات الطاقة، مثل توقف بورصة شيكاغو، على تداول النفط الأمريكي ومؤشرات السوق العالمية.