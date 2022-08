رغم تحذيرات الصين.. رئيسة مجلس النواب الأمريكي تصل تايوان

حطت مساء اليوم الثلاثاء، طائرة تابعة للقوات الأمريكية تقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في مطار سونغ شان في العاصمة التايوانية تايبيه.

ووصلت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان، في حين أعلنت وزارة الدفاع الصينية أنها ستبدأ عمليات عسكرية محددة، ردا على هذه الزيارة.

وتعد هذه أول زيارة لمسؤول في هذا المنصب لتايوان منذ 25 عاما.

وأظهرت صور مباشرة بيلوسي المسافرة على متن طائرة عسكرية أميركية وهي تصل إلى مطار سونغشان في تايبيه، وكان في استقبالها وزير الخارجية التايواني جوزيف وو.

Nancy Pelosi officially becomes the first US House leader to visit Taiwan since 1997 #NancyPelosi #Pelosi pic.twitter.com/c42pWA59jV

— Markets Radio (@MarketsRadio) August 2, 2022