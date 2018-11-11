رغم تخلي دول كبرى عن العبور خلالها.. إيرادات قناة السويس في ارتفاع

هذا وكان تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، كشف أن إيرادات قناة السويس خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت 3.2 مليار دولار.

وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت عبر 4 مصارف، شهادات باسم قناة السويس عام 2014 بفائدة سنوية 12% بغرض تمويل مشروع التفريعة الجديدة لقناة السويس، وجمعت الحكومة نحو 68 مليار جنيه.

في سياق متصل كشفت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق أن روسيا والهند وإيران ستعقد اجتماعاً الشهر الجاري تبحث فيه إطلاق ممر للنقل الدولي بين الشمال والجنوب.

حيث أن هذا المشروع المخصص للنقل بطول 7200 كيلومتر، سيكون بديلا أرخص وأقصر من قناة السويس، وسيشمل كلا من السكك الحديدية والنقل المائي، حيث سيتم شحن البضائع من ميناء بندر عباس الإيراني على ساحل الخليج، ثم يجري شحنها إلى بندر انزلي على ساحل بحر قزوين، وبعد ذلك تنقل عن طريق البحر إلى أستراخان بروسيا، ومنها إلى أوروبا بالسكك الحديدية.