رغم تصاعد العنف.. نتنياهو يدعم «البؤر الاستيطانية» في الضفة الغربية

كشف وثيقة حكومية داخلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤيد استمرار البؤر الاستيطانية الزراعية غير المرخصة في الضفة الغربية، رغم توجيهاته لمسؤولي الأمن بزيادة جهود الحد من عنف الشباب المستوطنين المتطرفين.

الوثيقة، التي حصلت عليها صحيفة يديعوت أحرونوت وتحمل عنوان “ملخص نقاش رئيس الوزراء بشأن أدوات توعوية لمواجهة عنف الشباب على قمم التلال في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”، توضح أن نتنياهو يرى في هذه البؤر وسيلة لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة ج، التي تشكل نحو 60 بالمئة من الضفة الغربية تحت السيطرة الكاملة لإسرائيل، وتحد من فرص التنمية الفلسطينية فيها.

وتشير الوثيقة إلى أن البؤر، غالبًا ما يُطلق عليها “مزارع”، غير قانونية من الناحية البنائية، لكنها تحصل على دعم حكومي وترويج من وزراء يمينيين، فيما تخصص الإدارة المدنية الأراضي للرعي التي تستخدمها هذه المستوطنات.

وتوضح الوثيقة أن الحكومة الإسرائيلية تعمل منذ سنوات على إضفاء الطابع الرسمي على هذه البؤر، على غرار المزارع العائلية في الجليل والنقب، في إطار خطة طويلة الأمد لتعزيز الاستيطان وتثبيته على حساب الأراضي الفلسطينية.

والبؤر الاستيطانية في المنطقة ج من الضفة الغربية تشكل محور الصراع المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين، كونها تتيح السيطرة على الأراضي الاستراتيجية والزراعية.

وتشجيع الحكومة الإسرائيلية لهذه البؤر يعكس سياسة منهجية لتوسيع النفوذ الاستيطاني، مع محاولة موازنة الإجراءات الأمنية للحد من العنف المستمر بين المستوطنين والفلسطينيين، ما يجعل الصراع على الأرض مستمرًا ومعقدًا.