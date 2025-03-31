رغم حظر الدستور.. ترامب: لا أمزح بشأن الترشح لـ«ولاية ثالثة»

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “لا يستبعد ترشحه للرئاسة الأمريكية لولاية ثالثة، رغم أن الدستور الأمريكي لا يسمح للشخص الواحد بتولي منصب الرئاسة أكثر من مرتين”.

وقال “ترامب” في حديث لقناة “إن بي سي”، يوم الأحد: “الكثير من الناس يريدون أن أقوم بذلك… وأقول لهم إن هناك طريقا طويلا أمامنا، إذ إن هذه الإدارة تولت المهام قبل قليل”، وأضاف ترامب “أنه مركز على ولايته الحالية”.

ورداً على سؤال حول رغبته في ولاية ثالثة قال ترامب: “أحب العمل… وأنا لا أمزح”، مضيفا أن “من السابق لأوانه التفكير في ذلك”.

واعتبر “ترامب” أن هناك وسائل لتحقيق ذلك، وفي معرض تعليقه على إمكانية ترشح نائبه جاي دي فانس للرئاسة ثم تسليم المهام لترامب، قال إن “هذه إحدى الطرق… وهناك أخرى أيضا”، ورفض ترامب الكشف عن الطرق الأخرى التي كان يقصدها.

يذكر أن “التعديل الـ 22 على الدستور الأمريكي يحظر تولي شخص واحد لمنصب الرئاسة أكثر من مرتين، ويتطلب تعديل الدستور موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس أو ثلثي الولايات على عقد مؤتمر لطرح المقترحات بشأن التعديلات عليه. وبعد ذلك سيكون من الضروري أن تصادق ثلاثة أرباع الولايات الأمريكية على التعديلا”ت.