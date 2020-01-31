رغم قيود الاحتلال.. 30 ألف مصل يُؤدون الجمعة في المسجد الأقصى المُبارك

إصابات واعتقالات في اقتحام شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى. [أرشيف/رويترز]

أدى نحو 30 ألف من أبناء الشعب الفلسطيني، صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المدينة المقدسة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة قولها، إن أبناء الشعب الفلسطيني أدوا الصلاة في ظل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي عند بوابات المسجد الأقصى المبارك، وفي محيطه، من تفتيش للشبان والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة قد هاجمت مُصلي الفجر في “الأقصى”، وأصابت نحو 10 أشخاص بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتقلت ثلاثة آخرين.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف بالقدس المحتلة لوكالة “آكي” للأنباء إنه مع انتهاء صلاة الفجر خرج المصلون من المسجد وهم يرددون “الله أكبر”.

وعلى إثر ذلك اقتحمت شرطة الاحتلال المسجد فوراً وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط على المصلين وأجبرت المصلين على الخروج من المسجد.