رغم نفي الكرملين.. «زيلينسكي» يُحذر من «إرهاب نووي» روسي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّه لا يستبعد أن تفعل روسيا بمحطة «زاباروجيا» النووية مثلَ ما فعلته بسد «كاخوفكا» في مقاطعة «خيرسون».

وأضاف زيلينسكي في تصريح لقناة «الجزيرة» أنّ الاستخبارات الأوكرانية أطلعته على معلومات وتفاصيل عن عزم روسيا استهداف المحطة النووية التي سيطرت عليها القوات الروسية بعيد اندلاع الحرب أواخر فبراير الماضي.

وتابع زيلينسكي أنّ على من وصفهم بحلفاء بلاده التحرك سريعا لتفادي أي «عمل إرهابي» في المحطة، معتبرا أنّ استهداف «زاباروجيا» النووية أخطر من استهداف سد «كاخوفكا» لأنها مسألة أمن نووي، على حد قوله.

وكان زيلينسكي قال في بيان مصور مساء أمس إنّ عناصر في الاستخبارات الأوكرانية يعتقدون أن ّروسيا تخطط لهجوم سيترتب عليه خروج إشعاعات نووية من محطة «زاباروجيا» التي توصف بأنّها أكبر محطة نووية في أوروبا.

ونفى الكرملين هذه المعلومات ووصفها بأنّها «كذبة أخرى»، قائلا إنّ فريقا من المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة زار المحطة ومنح كل شيء تصنيفا عاليا.