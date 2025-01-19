رغم وعود«ترامب».. مستخدمو «تيك توك» في أمريكا يفقدون الوصول إلى التطبيق

بدأ مستخدمو “تيك توك” في الولايات المتحدة بالإبلاغ عن عدم قدرتهم على الوصول إلى التطبيق، بعد أن حذرت الشركة من أن خدماتها لن تكون متاحة مؤقتاً بموجب قانون الأمن القومي الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد.

وفقاً لإشعار الشركة الموجه إلى المستخدمين، “تم سن قانون يحظر تيك توك في الولايات المتحدة. ولسوء الحظ، هذا يعني أنه لن يمكنك استخدام التطبيق في الوقت الحالي”.

وجاء في إشعار التطبيق للمستخدمين: “نحن محظوظون لأن الرئيس ترمب أشار إلى أنه سيعمل معنا لإيجاد حل لإعادة عمل تيك توك بمجرد توليه منصبه.. رجاءً ترقبوا ما سيحدث”.

بدوره، صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أنه ينوي اتخاذ قرار بتأجيل حظر تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، مشيرا إلى أن إدارته تحتاج إلى وقت لدراسة الوضع بعناية.

وقال ترامب اليوم السبت، في مقابلة مع قناة “NBC” الأمريكية: “إن تأجيل الحظر لمدة 90 يوما هو الأرجح لأنه مناسب”، مشيرا إلى أن إدارته بحاجة لدراسة الوضع بعناية.

وبعد أن كانت شركة “تيك توك” قد هددت يوم الجمعة بتعليق عمل تطبيقها في الولايات المتحدة ابتداء من 19 يناير في حال عدم تلقي “ضمانات واضحة” من إدارة الرئيس الحالي جو بايدن وبعد قرار المحكمة العليا الأمريكية حظر التطبيق ما لم تبعه شركتها الأم الصينية “بايت دانس” لجهة أمريكية، قال ترامب في مقابلة مع قناة “NBC News”: “على الأرجح، التأجيل لمدة 90 يوما هو الخيار المناسب، وهذا ما سيتم فعله”، موضحا أن إدارته “تحتاج إلى دراسة الوضع بعناية”.

وأضاف ترامب : “إذا قررت اتخاذ هذا القرار، فمن المحتمل أن أعلن عنه يوم الاثنين (يوم التنصيب)”.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أيدت بالإجماع القانون الاتحادي الذي يحظر تطبيق “تيك توك” اعتبارا من اليوم الأحد، ما لم يتم بيعه من جانب الشركة الأم التي تتخذ من الصين مقرا لها، معتبرة أن الخطر على الأمن القومي الذي تشكله علاقة الشركة بالصين يفوق مخاوف تطبيق تيك توك أو مستخدميه.

ولا يبدو أن عملية البيع وشيكة، وعلى الرغم من أن الخبراء قالوا إن التطبيق لن يختفي من هواتف المستخدمين الحاليين بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، فإن المستخدمين الجدد لن يتمكنوا من تنزيله ولن تكون التحديثات متاحة.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في مستندات قدمتها للمحكمة إن هذا من شأنه في نهاية المطاف أن يجعل التطبيق غير قابل للعمل.

من جهتها، قالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان: “يجب أن يظل تيك توك متاحا للأمريكيين، ولكن ببساطة تحت ملكية أمريكية أو ملكية أخرى تعالج مخاوف الأمن القومي التي حددها الكونغرس في فرض هذا القانون”، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا القانون ستقع على عاتق الإدارة الجديدة.

وجاء قرار المحكمة على خلفية اضطراب سياسي غير معتاد بين الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي تعهد بأنه قادر على التفاوض على إيجاد حل، وإدارة الرئيس جو بايدن، التي أشارت إلى أنها لن تطبق القانون بدءا من اليوم الأحد، وهو آخر يوم في فترة ولاية بايدن.

ويوم الجمعة الماضي، أجرى ترامب مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وأكد أن واشنطن وبكين ستتعاونان قريبا لحل العديد من القضايا، ومن بينها مصير “تيك توك” في الولايات المتحدة.

وتتيح القوانين الأمريكية الحالية نظريا للمستخدمين الذين قاموا بتحميل تطبيق “تيك توك” قبل 19 يناير الاستمرار في استخدامه. لكن متاجر التطبيقات ومزودي خدمات الاستضافة قد يتعرضون للعقوبات إذا استمروا في تقديم خدمات “تيك توك”.

وبحسب شبكة “ABC” فإن وزارة العدل قد تفرض غرامات تصل إلى 5 آلاف دولار لكل مستخدم في حالة المخالفة.

وبموجب قانون وقّعه بايدن في أبريل 2024، تُلزم شركة “بايت دانس” الصينية، المالكة لتطبيق “تيك توك”، ببيع التطبيق لشركة أمريكية بحلول 19 يناير لتجنب الحظر.