رغم وقف إطلاق النار.. القتال مستمر في السويداء ونزوح أكثر من 190 ألف شخص

أفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) باستمرار الأعمال القتالية في محافظة السويداء وريفها الغربي بين 1 و5 أغسطس، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار التقرير إلى وقوع اشتباكات ومدفعية في مناطق مثل خرسا وعرة وتل حديد–ثعلة، بالإضافة إلى نشاط جوي إسرائيلي زاد من التوتر الإقليمي. وأسفر النزاع عن نزوح أكثر من 191 ألف شخص داخليًا إلى محافظات مجاورة.

على الصعيد الإنساني، لا يزال طريق دمشق-السويداء مغلقًا منذ منتصف يوليو، مع إغلاق مؤقت ثم إعادة فتح الممر الإنساني عبر بصرى الشام، مما أثر على إيصال المساعدات. ورغم ذلك، نجحت الجهات الفاعلة في توصيل الوقود والمواد الغذائية، حيث استفاد نحو 1.5 مليون شخص من مساعدات الخبز.

ونفذت فرق الدفاع المدني عمليات إخلاء مئات النازحين إلى ريف دمشق، عادت أعداد منهم لاحقًا. وتستمر جهود استعادة الخدمات الأساسية مع عودة جزئية للكهرباء عبر إصلاحات طارئة وصيانة شبكات المياه والكهرباء في المناطق الريفية، إلا أن انقطاعات الاتصالات والإنترنت لا تزال واسعة النطاق.

كما قاد مكتب أوتشا بعثة لتقييم أوضاع المأوى في درعا وسط تقارير عن نقص حاد في بنى الإيواء التحتية.

وفي الوقت نفسه، شهدت السويداء ومحيطها تظاهرات تطالب بتحسين وصول المساعدات وحماية المدنيين، بالإضافة إلى دعوات للوحدة الوطنية في درعا ودمشق.