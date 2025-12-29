رفضاً للاعتراف الإسرائيلي.. مظاهرات غاضبة في «أرض الصومال»

شهد إقليم “أرض الصومال” الذي أعلن نفسه دولة مستقلة، مظاهرات غاضبة يوم الاثنين ضد قرار الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم، حيث حمل المتظاهرون أعلام فلسطين تعبيرًا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

في مدن رئيسية مثل لاس عود، خرج المتظاهرون متحدين السلطة المحلية، رافضين الاعتراف بإسرائيل ومؤكدين على وحدة الصومال.

وطالب المحتجون بإنهاء التعاون مع إسرائيل، مؤكدين أن هذا الاعتراف يعرض الاستقرار الإقليمي للخطر ويهدد وحدة الأراضي الصومالية.

والاحتجاجات جاءت في وقت حساس، حيث أثار قرار الاعتراف ردود فعل غاضبة من دول عربية وإسلامية مثل مصر والسعودية، التي اعتبرت أن هذا الاعتراف يهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

المظاهرات التي شارك فيها آلاف الأشخاص، تم خلالها رفع شعارات تؤكد على وحدة الصومال، وسط مخاوف من تصاعد التوترات الداخلية في الإقليم الذي يسعى منذ سنوات للانفصال عن الحكومة الفيدرالية في مقديشو.