رفضت مغادرة منزلها رغم النيران.. السورية «زيزوف علي» تشعل مواقع التواصل (فيديو)

ثارت السيدة السورية زيزوف علي تعاطفاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رفضها مغادرة منزلها في قرية عين الورد بسهل الغاب بريف حماة الغربي، رغم وصول النيران المشتعلة إلى تخوم قريتها.

ونشرت منصة “روزنة” السورية قصة السيدة وصورها، مشيرة إلى أنها على الرغم من ألسنة اللهب، لم تغادر منزلها، وسط رائحة الدخان التي تملأ المكان وحرارة النار التي تلسع وجهها، بينما تتعالى أصوات الاحتراق من بعيد.

ويواجه الدفاع المدني السوري صعوبات كبيرة في إخماد الحرائق التي توسعت مساء الثلاثاء، بسبب شح مصادر المياه ووعورة المناطق. وبذل أهالي الغاب جهوداً لمساندة فرق الدفاع المدني للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.

وأكد مدير الدفاع المدني في اللاذقية أن وعورة التضاريس وكثافة الأشجار وسرعة الرياح جعلت الحرائق تنتقل بسرعة، مشيراً إلى أن الحرائق اندلعت منذ يومين وامتدت من سهل الغاب بريف حماة إلى مناطق جبلة بريف اللاذقية، ما يزيد من صعوبة السيطرة عليها.

مقتل سيدة في استهداف سيارتين مدنيتين بريف درعا الشرقي أثناء عبورهما ممرًا إنسانيًا

كشف مصدر أمني في محافظة درعا السورية لوكالة “سانا”، الجمعة، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارتين مدنيتين في منطقة الكحيل بريف درعا الشرقي، أثناء عبورهما من السويداء باتجاه دمشق عبر الممر الإنساني.

وأسفر الاستهداف عن مقتل سيدة متأثرة بجروحها، بالإضافة إلى أضرار مادية في السيارتين، دون تسجيل إصابات أخرى بين الركاب.

وأكد المصدر أن الجهات المختصة تتابع الحادثة عن كثب، وستلاحق الفاعلين لمحاسبتهم وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأن السيدة المقتولة تدعى ندى عادل عامر من محافظة السويداء.

ويأتي الحادث بعد إعلان الدفاع المدني السوري، الخميس، خروج دفعة جديدة تضم 154 عائلة من محافظة السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني، وهو أحد الممرات التي افتتحتها السلطات السورية بالتعاون مع منظمات إنسانية مثل الهلال الأحمر العربي السوري، لتأمين خروج المدنيين من مناطق التوتر أو عودتهم إليها بشكل آمن.