رفض عربي وإسلامي جماعي لـ«رؤية إسرائيل الكبرى».. الأمم المتحدة تحذر من تفاقم المجاعة في غزة

أدانت 31 دولة عربية وإسلامية، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما يُسمى بـ”رؤية إسرائيل الكبرى”، ووصفتها بأنها تهديد مباشر للأمن القومي العربي وسيادة الدول.

وصدر البيان الصادر عن وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأمناء العامين لهذه المنظمات.

واعتبر البيان تصريحات نتنياهو “استهانة بالغة بقواعد القانون الدولي وخرقًا صارخًا لأسس العلاقات الدولية المستقرة”.

وشدد البيان على أن الدول العربية والإسلامية “ستتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تعزز السلام وتحقق الأمن والاستقرار للشعوب، بعيدًا عن سياسات الهيمنة والقوة”، مؤكداً رفض أي محاولات لتغيير الحقائق على الأرض بالقوة.

كما أدان البيان “بأشد العبارات” موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطط التوسع الاستيطاني في منطقة “إي 1″، واعتبر تصريحاته المعادية لفكرة الدولة الفلسطينية “عنصرية وتتناقض مع جهود السلام”.

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم المجاعة في غزة بسبب استهداف القوافل الإنسانية

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة القوات الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات على الفلسطينيين الذين يؤمّنون قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محذراً من أن هذه الاعتداءات ساهمت في تفاقم المجاعة بين المدنيين.

وأوضح المكتب في بيان الجمعة أن القوات الإسرائيلية ملزمة، بموجب القانون الدولي الإنساني، بتسهيل وحماية إيصال المساعدات، مؤكداً تسجيل 11 حادثة منذ بداية أغسطس استهدفت الفلسطينيين أثناء حماية القوافل، ما أسفر عن مقتل 46 شخصاً على الأقل، بينهم عناصر الأمن والمواطنون، وإصابة آخرين.

واعتبر البيان هذه الهجمات جزءاً من نمط متكرر يوحي بـ”استهداف متعمد” للمدنيين المشاركين في تأمين الاحتياجات الإنسانية.

وأضاف المكتب أن عناصر الشرطة المدنية والأمن يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي، ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية، ما يجعل استهدافهم انتهاكاً مباشراً لالتزامات إسرائيل بصفتها قوة احتلال.

وأشار إلى أن الفترة بين 27 مايو و13 أغسطس شهدت مقتل ما لا يقل عن 1,760 فلسطينياً أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، بينهم 994 قرب مواقع “مؤسسة غزة الإنسانية” و766 على طرق قوافل الإمدادات.

وفي تحذير مماثل، كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن القيود الإسرائيلية على المعابر أعاقت تدفق الإمدادات، إذ أُنجزت خمس مهام فقط دون عوائق يوم أمس، بينما ألغيت أربع وأُعيقت ثلاث قبل الإنجاز.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن المرافق الصحية في غزة لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى نتيجة سوء التغذية، داعية لاستعادة الوصول إلى الرعاية الصحية فوراً.

الجيش الإسرائيلي يعلن إغلاق نفق رئيسي بطول 7 كيلومترات شمال غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن اكتمال عملية عسكرية واسعة استمرت أربعة أسابيع لإغلاق وصد نفق تحت أرضي رئيسي في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، بطول نحو 7 كيلومترات.

وأوضح أدرعي أن العملية شملت ضخ أكثر من 20 ألف متر مكعب من مواد الإغلاق عبر منظومة خاصة امتدت على مسافة 4.5 كيلومتر، من منطقة السياج الحدودي قرب بلدة “نتيف هعسراه” وحتى عمق المسار النفقي.

وأكد أن العملية اعتمدت على “تخطيط هندسي دقيق” ودمج تقنيات مبتكرة استُخدمت لأول مرة، ما أدى إلى “إغلاق كامل” للنفق.

وأضاف المتحدث العسكري أن عمليات تدمير البنى التحتية في بيت حانون مستمرة باستخدام المتفجرات، حيث تم تدمير نحو 2.4 كيلومتر إضافية من الأنفاق، ما أسفر عن “ضربة كبيرة لكتيبة بيت حانون وحسمها عملياتياً”، على حد قوله.

رئيس الموساد الأسبق يثير جدلاً بتصريحاته حول أحداث 7 أكتوبر وخطط إسرائيلية ضد غزة

أثارت تصريحات أهارون حاليفا، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي الأسبق، حول أحداث السابع من أكتوبر 2023، جدلاً واسعاً، بعد أن تناول فيها ما وصفه بـ”الفشل الاستخباري” وخططاً سرية لاغتيال قادة حركة حماس، بالإضافة إلى تصريحاته المثيرة للجدل حول ضرورة مقتل 50 ألف فلسطيني كـ”رسالة للأجيال القادمة”.

وقال حاليفا، خلال مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي “الأفضل في العالم”، لكنه أشار إلى أن أحداث 7 أكتوبر ليست مجرد حادث عابر، وأضاف: “لو استبدلنا رئيس الأركان، هل سيعود كل شيء جيدًا؟ الأمر يتطلب تفكيكا وإعادة تجميع… ما حدث لنا أكبر بكثير”.

واعتبر أن ثقافة الاستخبارات قبل الهجوم كانت مبنية على “القدرة على كل شيء”، ووصف الأزمة بأنها “أعمق من الغرور”، معبّراً عن تشبيه الهجوم بأحداث تاريخية مثل “بيرل هاربر” و”11 سبتمبر”.

وانتقد حاليفا أداء القيادات العسكرية ليلة الهجوم، مشيراً إلى اعتماد رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي على تقارير استخبارية غير دقيقة، واصفاً إياه بأنه “مصاب بجنون العظمة”.

كما كشف عن خطط جهاز الشاباك لاغتيال قادة حماس، يحيى السنوار ومحمد الضيف، قبل 7 أكتوبر، إلا أن نقص المعلومات حال دون تنفيذ العملية.

وأثار تصريح حاليفا حول مقتل 50 ألف فلسطيني في غزة، باعتباره “أمراً ضرورياً”، جدلاً واسعاً، حيث قال: “على كل ضحية إسرائيلية في 7 أكتوبر، أن يُقابلها 50 قتيلًا فلسطينياً، لا يهم إن كانوا أطفالًا، هذه رسالة للأجيال القادمة”.

كما وجه انتقادات لاذعة لأعضاء الحكومة الإسرائيلية، وخصوصاً وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسئيل سموتريتش، واصفاً إياهم بـ”عديمي الخبرة”.

يذكر أن الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى أغسطس 2025، أسفرت عن مقتل 61 ألفاً و827 شخصاً، وإصابة 155 ألفاً و275 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وخطط للتوسع في السيطرة على القطاع.

سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية في شمال غزة دون مخاطر على المعلومات

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت عن سقوط طائرة مسيرة صغيرة من طراز “سكايلارك 3” في حي “الريما” بمدينة غزة، نتيجة عطل تقني اضطرها إلى الهبوط الطارئ.

وأكد الجيش أن الطائرة كانت في مهمة استطلاعية ولا يوجد أي خطر من تسرب المعلومات.

وأظهرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو للطائرة بعد سقوطها، حيث حاول بعض السكان تحطيمها.

وتُعد طائرة “سكايلارك” مسيرة تكتيكية للاستطلاع، تصنعها شركة “إلبيت سيستمز” وتشغلها وحدة المدفعية في الجيش الإسرائيلي، وقد سُجل سقوط العديد منها خلال السنوات الماضية في مناطق العمليات العسكرية.

