رفض عربي وإسلامي لتصريحات إسرائيل حول «معبر رفح»

أعربت مصر والسعودية والإمارات والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر، عن قلقها البالغ إزاء التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد لإخراج سكان قطاع غزة إلى مصر.

وأكد البيان المشترك للوزراء، أن جميع الدول المشاركة تعارض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتؤكد ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما تضمنته من فتح معبر رفح في اتجاهين وضمان حرية حركة السكان وعدم إجبار أي من أبناء القطاع على المغادرة، بل تهيئة الظروف المناسبة لهم للبقاء على أرضهم والمشاركة في بناء وطنهم، في إطار رؤية متكاملة لاستعادة الاستقرار وتحسين أوضاعهم الإنسانية.

وجدد الوزراء تقديرهم لالتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرساء السلام في المنطقة، وأكدوا أهمية المضي قدماً في تنفيذ الخطة بكافة استحقاقاتها دون إرجاء أو تعطيل بما يحقق الأمن والسلام ويعزز أسس الاستقرار الإقليمي.

وشددوا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل ووضع حد لمعاناة المدنيين وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود أو عوائق، والشروع في جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف أمام عودة السلطة الفلسطينية لتسلم مسؤولياتها في القطاع بما يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الوزراء استعداد دولهم لمواصلة العمل والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وكافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803 وكافة القرارات ذات الصلة، وتوفير البيئة المواتية لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، بما في ذلك الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية.

وكشفت مصادر مطلعة أن الإعلان عن هيئة دولية لإدارة قطاع غزة من المنتظر أن يتم قبل نهاية العام الجاري. وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن الهيئة، المعروفة باسم “مجلس السلام” ويرأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستشرف على إعادة إعمار غزة بموجب تفويض من الأمم المتحدة لمدة عامين قابلة للتجديد، وأنها ستضم نحو اثني عشر من قادة الشرق الأوسط والدول الغربية.