رفض واسع لقرار إقالة اللواء «مروان»

أعلنت الأجهزة الأمنية والعسكرية في طرابلس، عن رفضها لقرار المجلس الرئاسي بإقالة آمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء عبد الباسط مروان.

وفي بيان مشترك طالعته “عين ليبيا”، أشار قادة وأمراء الأجهزة الأمنية والعسكرية في طرابلس، إلى أن آمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء ركن عبد الباسط مروان يحظى بكامل التقدير والامتنان من جميع شرائح المجتمع.

كما أشار البيان إلى اللواء مروان في دعم إعادة تفعيل وبناء المؤسسة العسكرية ويشهد بهذه الإنجازات الأعداء قبل الأصدقاء وخير دليل على ذلك وضع المؤسسة العسكرية قبل استلامه لمهامه.

ونوه أمراء وقادة الأجهزة إلى أنهم كانوا يتوقعون أن يكون دم اللواء مروان لاستكمال مسيرة البناء والتفعيل، إلا أنهم تفاجؤوا بصدور قرار إقالته وتعيين آخر وخضوع المجلس الرئاسي لإملاءات من لا يريد للمؤسسة العسكرية أن تقف على قدميها خدمة لأجندة خارجية ومكافأة لمن يقوم باقتحام حرمة المنازل وعمليات الخطف الممنهجة والاغتيالات، بحسب نص البيان.

وحذر البيان من أن قرار الإقالة يعد خدمة للفوضى وخضوعاً لأجندات كل همها تدمير المؤسسة العسكرية والسيطرة عليها.

وحمَّل البيان المجلس الرئاسي والحكومة ووزارة الدفاع، مسؤولية كل ما سيجري من تبعات لا يُحمد عقباها، وفقاً لنص البيان.

الأجهزة الأمنية والعسكرية في #طرابلس ترفض قرار المجلس الرئاسي بإقالة آمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء عبد الباسط مروان. pic.twitter.com/keg9lg1i5H — عين ليبيا (@EanLibya) December 17, 2021

وفي وقت سابق، أصدر المجلس الرئاسي قراراً بإعفاء عبد الباسط مروان من منصبه آمراً لمنطقة طرابلس العسكرية، وتعيين العميد عبد القادر خليفة بدلاً منه، ولاقا القرار ردود فعل واسعة ورفض كبير.