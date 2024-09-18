رفع أسعار الغاز والمازوت في مصر

كشف مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، “أنه سيتم زيادة سعر اسطوانة الغاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيها”.

ونقلت صحيفة “الشروق” المصرية عن المصدر قوله، “سيتم ايضا رفع سعر اسطوانة الغاز التجاري من 200 جنيه إلى 300 جنيه”.

وأكد أن “الأسعار الجديدة ستكون سارية ابتداء من الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء”.

‎وأكد المصدر لـ”الشروق” أنه سيتم أيضاً رفع سعر طن المازوت المورّد لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء من2500 جنيه إلى 6500 جنيه، مع استمرار تثبيت السعر للمصانع”.

‎وأوضح المصدر “أنه سيتم كذلك زيادة سعر بيع الغاز السائل إلى 12 ألف جنيه للطن”.

‎من جهة أخرى، أشار المصدر “إلى أن هيئة البترول تمتلك مخزونا استراتيجيا من الغاز يقدر بـ200 ألف طن، مع العلم أن هناك شحنات وكميات متعاقد عليها تبلغ 500 ألف طن تم تأجيل استلامها لحين توافر السيولة المالية”.