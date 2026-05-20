رفع الجاهزية القتالية بـ«الكلية العسكرية».. تدريبات عملية مكثفة

وثق الفريق الإعلامي التابع لشعبة الإعلام والتوثيق بإدارة التوجيه المعنوي، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات المعسكر الخارجي لطلبة الصف المتقدم بالكلية العسكرية طرابلس، وذلك داخل مركز تدريب شيخ الشهداء عمر المختار في تاجوراء.

ويأتي هذا المعسكر ضمن الخطة التعليمية والتدريبية للعام الدراسي 2025–2026، بحضور آمر كتيبة الطلبة وعدد من الضباط وضباط الصف من معلمي الساحة.

وتتواصل اليوم مراحل التطبيق العملي، حيث جرى تنفيذ تدريبات ميدانية داخل ساحة معركة افتراضية، شملت تحركات فصيل مشاة في الهجوم من الحركة، إضافة إلى الرماية الفنية باستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة، وشهدت التدريبات التزامًا كاملًا من الطلبة بالضبط والربط، ضمن بيئة تدريبية تحاكي الظروف الميدانية الفعلية.

وتهدف هذه التمارين إلى رفع الكفاءة القتالية وتعزيز الانضباط العسكري، إلى جانب تطوير اللياقة البدنية والتحمل.

كما تسهم التدريبات في تعزيز القدرات الذهنية والبدنية للطلبة، بما يمكنهم من مواجهة الضغوط الميدانية واكتساب المهارات والخبرات اللازمة لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد.