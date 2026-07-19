رفع الجاهزية في قطاع النفط.. دورة لتعزيز «مهارات التعامل» مع الطوارئ

أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، دورة تدريبية متخصصة في “أساسيات السلامة والإطفاء والإنذار المبكر” بمنطقة رأس لانوف، ضمن برامجها الهادفة إلى تطوير مهارات العاملين وتعزيز معايير السلامة المهنية في قطاع النفط الليبي.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن الدورة تنظمها الإدارة العامة للتفتيش والقياس بالمؤسسة، بالتعاون مع شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، وتستهدف عددًا من موظفي المقر الرئيسي للمؤسسة في المنطقة.

وتستمر فعاليات الدورة لمدة أسبوع كامل، ويتضمن برنامجها محاضرات نظرية وتدريبات عملية مكثفة حول أساليب الوقاية من المخاطر، وآليات التعامل مع حالات الطوارئ، إلى جانب التدريب على الاستخدام الآمن والفعال لمعدات مكافحة الحرائق ومنظومات الإنذار المبكر.

وأكدت المؤسسة أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية لدى الموظفين وتعزيز قدرتهم على التعامل السريع مع الحالات الطارئة، بما يساهم في دعم بيئة عمل أكثر أمانًا داخل المنشآت النفطية.

وشهدت الدورة مشاركة عدد من موظفي الإدارة العامة للتفتيش والقياس، وإدارات الخدمات والعلاقات العامة، والتسويق الدولي، والأمن الصناعي، في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف قطاعات ومكونات المؤسسة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الخطط الاستراتيجية للمؤسسة الوطنية للنفط، الرامية إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة ترفع كفاءة الموارد البشرية في قطاع النفط الليبي، وتواكب المعايير والممارسات العالمية في مجالات الصحة والسلامة المهنية.