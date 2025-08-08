رفع السرية عن أمر قبض بحق قيادي في قوات حفتر

أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الدائرة التمهيدية الأولى وافقت على طلبه برفع السرية عن أمر القبض الصادر بحق سيف سليمان سنيدل، أحد قادة “لواء الصاعقة” التابع لقوات خليفة حفتر، والذي كان ضمن المجموعة 50 بقيادة محمود الورفلي.

ووفق بيان المحكمة، هناك أسباب معقولة للاعتقاد بمسؤولية سنيدل عن جرائم حرب تشمل القتل، والتعذيب، والاعتداء على الكرامة الشخصية، يُزعم أنها ارتُكبت في مدينة بنغازي وضواحيها خلال الفترة من 3 يونيو 2016 وحتى 17 يوليو 2017، أو قبل ذلك.

وأوضح المكتب أن سنيدل كان ضابطًا في وحدة شاركت في عملية الكرامة التي أطلقتها “القيادة العامة” لقوات حفتر.

وأمرت المحكمة بالقبض عليه في نوفمبر 2020، للاعتقاد بمشاركته في ثلاث عمليات إعدام راح ضحيتها 23 شخصًا، وذلك في ارتباط وثيق بالقضية المرفوعة ضد محمود الورفلي، الذي كان شريكًا مقربًا له.

ودعا المدعي العام السلطات الليبية إلى تنفيذ أمر القبض، مؤكدًا أن الملاحقة القضائية تشمل جميع المتورطين في جرائم ضد الليبيين، دون استثناء أو حصانة لأي شخص.