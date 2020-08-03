رفع السعة السريرية لمركز العزل الصحي «سوق الثلاثاء» بطرابلس

رفعت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، السعة السريرية لمركز العزل الصحي “سوق الثلاثاء” الذي أنشئ مؤخرًا بالعاصمة طرابلس إلى 100 سرير.

وأفادت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، بأن رفع السعة السريرية تم بعد أن تم دعم المركز بوحدات طبية متنقّلة سويسرية المنشأ، مجهزة بتقنية المرشحات البيولوجية ومنظومات الغازات والتكييف ومزودة بدورات مياه.

وقال مدير مكتب الوكيل العام محمود بن محمود، إن “وزارة الصحة سترفع السعة السريرية لمراكز العزل في مناطق أخرى من خلال وحدات العزل المتنقلة والمتطورة، استجابة منها لأي زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في ظل عدم التزام بعض المواطنين وبعض المناطق بضوابط حظر التجوال وضوابط التباعد الاجتماعي وإرشادات الوقاية”، حسب قوله.



وأشار بن محمود إلى أن توريد الوحدات المتنقلة تم بشكل منفصل حفاظًا عليها من أي تلف. هذا وقد جرى تزويد المركز بمصنع أكسجين طبي، ومن المقرّر أن يتم افتتاحه أول الأسبوع القادم.