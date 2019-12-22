رفع القدرة الإنتاجية بحقلي النافورة والحمادة

شركة الخليج العربي للنفط ترفع القدرة الإنتاجية في حقلي النافورة والحمادة. [الوطنية للنفط]

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، بتمكن مهندسي ومختصي شركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة، من رفع القدرة الإنتاجية في حقل النافورة النفطي بمقدار 5925 برميل في اليوم بعد نجاح عملية ربط البئر ذ3 بالحقل، الاحد.

ونوهت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبك، بنجاح شركة الخليج أيضاً بإعادة البئرين ض1, ض4 في حقل الحمادة للإنتاج والذي كان متوقفا من 2011 حيث بلغ معدل الإنتاج في القطعة م ن 5 حوالي 500 برميل في اليوم، وتعمل الشركة حالياً على إعادة تشغيل البئرين ض7, ض9 في الحقل نفسه في الفترة القادمة.