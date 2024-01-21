رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة واستئناف الإنتاج

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأحد، رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي واستئناف الإنتاج.

وفي 7 يناير الجاري، أعلنت المؤسسة الليبية حالة القوة القاهرة على حقل الشرارة، وذلك نتيجةً لإغلاق الحقل من قبل معتصمين.

وأشارت المؤسسة في بيان حينها، إلى أن الإغلاق تسبب في توقّف إمدادات النفط الخام من الحقل إلى ميناء الزاوية.

وحقل الشرارة هو أحد أكبر الحقول في ليبيا، وتبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا، وكان مغلقا منذ الثالث من يناير عقب اعتصام محتجين من فزان في جنوب ليبيا.

ويقع الحقل في حوض مرزق بجنوب ليبيا، وتُديره المؤسسة الوطنية للنفط عبر شركة “أكاكوس” للعمليات النفطية مع شركتي “ريبسول” الإسبانية و”توتال” الفرنسية.