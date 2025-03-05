رفع حالة التأهب القصوى بمناطق مختلفة استعداداً لـ«التقلبات الجوية»

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 5 مارس 2025 - 09:48 نُشر: الأربعاء، 5 مارس 2025 - 09:48
ليبيا
أرشيفية/سوشال ميديا
الأمطار في ليبيا

طالب رئيس اللجنة الوطنية للطوارئ بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية”نصر المحتوت”، الجهات المعنية بالاستجابة لتقلبات الأحوال الجوية المحتملة وتداعياتها على المواطنين والبنية التحتية.

وبحسب الوزارة، “حدد المحتوت، الخطر بمناطق: غدامس، الحمادة، نالوت وماجاورها، القريات، مناطق الجبل الغربي، مناطق الساحل من راس اجدير إلى مصراتة، ترهونة، مسلاتة، بني وليد”.

وأكد ضرورة “رفع حالة التأهب القصوى وتسخير الإمكانيات اللازمة لمجابهة هذه التقلبات، وذلك خلال يومي الخميس والجمعة، 6- 7 مارس 2025”.

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