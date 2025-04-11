إسرائيل ترفع حالة التأهب.. «بن غفير» يطالب بقصف مخازن الغذاء ومولدات الكهرباء في غزة

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن “غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا في مدينة خان يونس جنوب القطاع فجر اليوم الجمعة، أسفرت عن مقتل 10 أفراد من عائلة واحدة، بينهم 7 أطفال”.

وفي تصريح لفرانس برس، قال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل: “نقل إلى مستشفى ناصر بخان يونس 10 قتلى، بينهم 7 أطفال، من عائلة الفرا بعد استهداف منزلهم في حي المحطة وسط خان يونس من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي”.

كما أفادت مصادر محلية أن “3 أشخاص قتلوا في قصف استهدف بوابة مدرسة معاوية بن أبي سفيان في منطقة العطاطرة شمال قطاع غزة، بينما لقي شخص آخر حتفه في غارة استهدفت منزل عائلة البنا في جباليا البلد”.

وووفق المعلومات، “تشهد المناطق الوسطى من قطاع غزة أيضًا تصعيدًا، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية محيط مدرسة المزرعة الشرقية شرق دير البلح، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية عن استهداف طائرات إسرائيلية لمنزل الحاج موسى النجار في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس، وكذلك لمنطقة الشاكوش شمال غرب رفح”.

وفي سياق آخر، “أطلقت القوات الإسرائيلية، الخميس، سراح 10 أسرى فلسطينيين كانت قد احتجزتهم من غزة وأعادتهم إلى القطاع، وقالوا إنهم عانوا من انتهاكات مستمرة أثناء سجنهم، وجرى نقل الرجال العشرة، وجميعهم يرتدون بنطلونات وقمصان رياضية رمادية، بالحافلة إلى مستشفى في بلدة دير البلح بوسط قطاع غزة، حيث استقبلهم أفراد عائلاتهم، وكانوا جميعا قد احتجزوا من شمال قطاع غزة خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير هناك قبل وقف إطلاق النار في يناير الماضي”.

وقالوا “إنهم قضوا جزءا من فترة احتجازهم في سدي تيمان، وهو معسكر اعتقال عسكري أصبح سيئ السمعة بسبب إساءة معاملة معتقلي غزة”.

ولم يصدر تعليق على الفور من الجيش الإسرائيلي، وقال الجيش وسلطات السجون “إنهما يلتزمان بنصوص القانون في معاملة السجناء ويحققان في الانتهاكات”.

الأونروا: 400 ألف شخص نزحوا بسبب الغارات الأخيرة

أعلنت وكالة الأونروا أن “نحو 400 ألف شخص نزحوا في القطاع منذ انهيار وقف إطلاق النار، محذرة من استمرار انقطاع المساعدات الإنسانية لفترة قياسية”.

وذكرت وزارة الصحة في القطاع أنه “منذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في 18 مارس الماضي، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين 50,886، منهم 1522 قتيلاً منذ استئناف الهجمات في مارس”.

مقتل قائد وحدات القناصة في كتيبة تل السلطان

أعلن الجيش الإسرائيلي عن “مقتل أحمد إياد محمد فرحات، قائد وحدات القناصة في كتيبة تل السلطان التابعة لحركة “حماس” في عمليات عسكرية بمنطقة تل السلطان جنوب قطاع غزة.”

بن غفير يطالب بممارسة مزيد من الضغوط على “حماس”

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، “باستهداف مخازن الغذاء ومولدات الكهرباء في غزة، في إطار ضغوطه على حركة “حماس” للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين”.

رفع مستوى التأهب في إسرائيل قبيل عيد الفصح اليهودي

في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي “رفع مستوى التأهب في جميع أنحاء البلاد قبيل بدء عيد الفصح اليهودي، الذي يتزامن هذا العام مع فترة العطلة المدرسية التي تمتد أسبوعين”.