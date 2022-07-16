رفع حالة القوة القاهرة عن جميع الحقول والموانئ النفطية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، رفع القوة القاهرة وإنهاء شامل للإغلاق في جميع حقول وموانئ النفط الليبية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المؤسسة قولها في بيان، إنها أصدرت تعليمات لبدء ترتيبات الإنتاج، مع مراعاة معايير الأمن والسلامة العامة والسلامة التشغيلية.

وأعربت المؤسسة عن تقديرها للجهود التي تبذلها جميع الأطراف المحلية والدولية، مؤكدة تعهدها بالالتزام بالمعايير المهنية وغير السياسية وأنها ستواصل أداء مهامها بنزاهة.

وأضافت المؤسسة أنها تبذل قصارى جهدها للعمل بالتنسيق الوثيق مع وزارة النفط والغاز للوصول إلى أعلى مستويات الإنتاج في أقرب وقت ممكن واستعادة إنتاج الغاز وحدات إنتاج الطاقة، موضحة أنها تعمل على تنفيذ خطة فعالة لزيادة الإنتاج بالتنسيق مع الشركاء الدوليين من خلال الميزانية الخاصة المعتمدة للعام الجاري.

كما أكدت المؤسسة التزامها بتركيز الموارد البشرية اللازمة للشريحة ضمن أهمها أهداف النصف الثاني من هذا العام، من خلال عدة إجراءات منها تسوية أوضاع الموظفين الذين لم يستلموا رواتبهم بنهاية شهر سبتمبر وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن زيادة رواتب موظفي القطاع اعتبارا من شهر أغسطس الجاري إلى جانب دعم وتوسيع خطة تدريبية شاملة للكوادر الوطنية في قطاع النفط والغاز في الداخل والخارج وتنفيذ برنامج التأمين الطبي لجميع العاملين بالشركات الوطنية والتي توقف عدد منها لأسباب إدارية ومالية.

من جانبه أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف فرحات بن قدارة، عن رفع حالة القوة القاهرة وانتهاء الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ النفطية اعتبارا من يوم الجمعة.

وقال إنه أعطى تعليماته بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمعايير الأمن والسلامة العامة، حسب كلمته في قاعة الاجتماعات بشركة الخليج العربي “أجوكو” بمدينة بنغازي، يوم الجمعة، بعد اجتماعه مع حكماء وأعيان الهلال النفطي.

وأضاف “تثمن المؤسسة الوطنية للنفط الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية وتتعهد بالتمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية وأنها مستمرة في أداء مهامها بكل حيادية”، متعهدا بالتزام المجلس بأنظمة الحوكمة والشفافية والإفصاح، بعيدا عن العمل الفردي الارتجالي.

وتابع: “ستعمل المؤسسة بكل جهد، وبالتنسيق المستمر مع وزارة النفط والغاز، على الوصول إلى أعلى مستويات الإنتاج في أقرب الآجال، والعمل على زيادة الإنتاج بالتنسيق مع الشركاء الأجانب، وستعمل على زيادة الغاز المغذي لمحطات الكهرباء”.

من جهتها أيضاً، أكدت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية عزمها رفع الإنتاج الحالي بالتنسيق مع المؤسسة، وعملها على زيادة تطوير مستخدمي قطاع النفط والغاز وضمان تحسين ظروفهم من حيث المرتبات والتأمين الصحي.

#الآن | كلمة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، عقب الإعلان عن فتح الحقول والموانئ النفطية. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الجمعة، ١٥ يوليو ٢٠٢٢