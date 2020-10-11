أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي الواقع جنوب غرب ليبيا.

وأفادت المؤسسة في بيان، بأنها توصلت إلى “اتفاق شرف” بمقتضاه يُلزم حرس المنشآت النفطية التابع لحفتر، بإنهاء جميع العراقيل التي تواجه حقل الشرارة وبما يضمن عدم وجود أية خروقات أمنية وبما يُمكن المؤسسة الوطنية للنفط من رفع حالة القوة القاهرة ومباشرة الإنتاج من حقل الشرارة النفطي.

وعليه، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع حالة القوة القاهرة اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 11 من شهر أكتوبر الجاري، وبالفعل أعطيت التعليمات إلى المشغل شركة “أكاكاوس” بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنه وبرعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد تناولت مسألة الترتيبات الأمنية للحقول والموانئ النفطية في اجتماعات الغردقة الشهر الجاري والتي ساهمت وبشكل إيجابي في تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه استقرار العمليات بحقل الشرارة والمحطات التابعة له.

وثمنت المؤسسة الوطنية للنفط الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية، وتعهدت بالتمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أية ترتيبات تتعلق بمهام ومسؤوليات تمس اختصاصها، مؤكدة أن التصرف في الإيرادات النفطية مسألة تختص بها السلطة التنفيذية في البلاد.