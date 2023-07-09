رفع حظر الطيران المدني الليبي فوق الأجواء الإيطالية

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، رفع الحظر الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي فوق الأجواء الإيطالية بعد فرضه لحوالي 10 سنوات.

وأوضح الدبيبة في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن الحكومة الإيطالية قررت رفع حظرها الجوي لتُستأنف الرحلات المباشرة بين ليبيا وإيطاليا في سبتمبر من العام الجاري.

وقال رئيس الحكومة، إن ليبيا تثمن جهود قطاع المواصلات واللجنة الليبية الإيطالية المشكلة لهذا الغرض، مثنيا على جهود كل من أسهم في تحقيق هذه الانفراجة؛ لتسهيل منح التأشيرات وحركة الملاحة الجوية بين البلدين.

يُشار إلى أن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، أصدر في وقت سابق، قرارا بتشكيل لجنة مشتركة بين ليبيا وإيطاليا لبحث سبل رفع الحظر الإيطالي على الطيران المدني الليبي.