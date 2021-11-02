رفع دعوى جنائية ضد مسؤولي المستشفى الجامعي طرابلس

أعلن مكتب النائب العام، رفع دعوى جنائية ضد مدير المستشفى الجامعي طرابلس ومدير إدارة الشؤون الهندسية بالمستشفى، بتهم إساءة استعمال السلطة لمنفعة الغير.

وأفاد مكتب النائب العام، بأن رفع الدعوى الجنائية جاء بعد انتهاء التحقيقات إزاء الوقائع التي استوعبتها مدونات محاضر جمع الاستدلالات المرفوعة إليه من قِبل جهاز الأمن الداخلي ومكتب التحري والمعلومات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.