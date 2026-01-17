رفع كفاءة الكوادر الوطنية في صيانة «المحركات الكهربائية»

اختتم مركز التطوير الفني والإداري التابع للإدارة العامة للتدريب وتنمية القدرات بالمؤسسة الوطنية للنفط، بالتعاون مع مدرب متخصص ومحترف في القطاع، دورة تدريبية حول “المحركات الكهربائية وقياس العازلية”، استهدفت عدداً من موظفي شركات المؤسسة الوطنية للنفط.

وجاءت الدورة ضمن سلسلة البرامج التدريبية التخصصية المحلية الموجهة لصيانة المعدات الكهربائية في المناطق الصناعية، وركزت على مجموعة من الموضوعات العملية والنظرية، منها مكونات المحركات الكهربائية ونظرية عملها، وكيفية اختيار المحركات وتركيبها، ودوائر التحكم وأنظمة حماية المحركات، بالإضافة إلى منهجية تتبع وتشخيص الأعطال وأعمال الصيانة، وتعريف العازلية الكهربائية وأهميتها وطرق قياسها.

وعزز البرنامج الجانب العملي عبر زيارة ميدانية إلى محطة الكهرباء الرئيسية رقم 1 بشركة الزاوية لتكرير النفط، بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية وضمان تطوير مستدام لعمليات قطاع النفط والغاز.